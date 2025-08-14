

南海電鉄鉄道の観光列車「天空」。 高野線の山岳区間である橋本―極楽橋間で運行する（記者撮影）

【はじめに写真を見る】まもなく次世代に交代する南海電鉄のベテラン観光列車「天空」。その車内と外観を車両基地で独占取材。走行中も高野山の空気を直に感じられる展望デッキ。ドアを開閉するスイッチはどこに？

南海電気鉄道が高野線の山岳区間で運行する「天空」は、全国各地の鉄道路線を走る観光列車の中でも“予約が取りにくい”部類に入るかもしれない。といっても人気が集中しすぎて発売開始と同時に座席が完売してしまうから――という理由ではない。

山岳区間専門のレアな存在

南海高野線の有料特急「こうや」や乗車券だけで乗れる急行は、大阪中心部のターミナルである難波から橋本までの「平坦区間」を経て、標高差443mの山岳区間に入り、終点の極楽橋まで走り抜ける。

平坦区間には、途中で分かれる泉北線沿線を含め、ベッドタウンが広がっており、通勤通学利用が多い。

一方、「こうや花鉄道」と銘打った山岳区間はとくに最近、外国人観光客の姿が目立つ観光路線だ。極楽橋ではほとんどの乗客がケーブルカー乗り場へ向かう。そして山上の高野山駅でバスに乗り換え、シンボルの根本大塔がある壇上伽藍や、奥之院など山内各地へ向かうのが定番だ。

【写真】南海電鉄高野線の観光列車「天空」。車内と外観を車両基地で独占取材。走行中も高野山の空気を直に感じられる展望デッキ。ドアはどのように開閉する？

天空は高野線の山岳区間を専門としており、3月〜11月は水・木曜日を除いて平日は橋本―極楽橋間（19.8km）を2往復、土・休日は3往復する（水・木曜日が休日の場合は運行）。12月〜2月は土・休日だけの運行となり、2往復のダイヤが設定されている。

4両編成の極楽橋側2両が指定席車両、橋本側2両が自由席の一般車両。座席指定車両に乗るなら、運賃のほかに座席指定券（大人520円）が必要になる。

だが、個人で利用する場合、インターネットによるチケットレスサービスが一般的な現在でも電話予約しか受け付けていない。乗車日の10日前から前日までに専用の予約センターに電話で申し込んだうえ、当日に窓口で座席指定券を引き取る。

わざわざ乗ってみると…

号車や座席番号は指定できない。空席があれば当日券も販売しているが、難波から極楽橋まで直通する便利な電車が走るなか、橋本でいったん降り、乗り換えのための時間を過ごさなければならない。帰りの座席指定券はケーブルカーに乗る前に高野山駅で入手する必要があるなど、天空に乗車するのはいくつかの難関がある。

それでもわざわざ乗ってみる価値はある車両といえそうだ。急勾配・急曲線をこなしながら山を登っていく極楽橋行きの場合は、基本的に進行方向に向かって右側が谷となっている。天空の指定席車両はこの“谷側”の眺めを存分に楽しめそうな仕掛けが随所にみられる。



木材を多用した車内は谷側（右側）の景色を楽しめるような座席配置。谷側は窓の幅も広い（記者撮影）

【写真】山側と谷側で車両が非対称なのがユニークだ。南海電鉄が高野線の山岳区間で運行する観光列車「天空」の車内をもっと見る

極楽橋側が1号車、橋本側が2号車。車内中央に2列配置した座席はどちらも谷側を向いている。後方となる座席は一段高くなっており、前方の座席越しでも車窓を眺めやすくなっている。

車端部は4人掛けの「コンパートメント座席」。1号車の運転室後ろには迫力ある前面展望が楽しめる座席を用意。一方、2号車の後方には走行中に外の空気を直に感じられる開放的な展望デッキを設置した。



ドア部分を改造した展望デッキ。ドアは客室内のスイッチ1つで開閉できる（記者撮影）

1970年製造の車両を改造

天空は「2200系」を改造して2009年7月3日にデビューした。1970年製造という大ベテラン車両で、2200系のもとをたどれば、平坦区間も山岳区間も走れる「ズームカー」と呼ばれた車両の1つ「22000系」という形式だった。

ズームカーの名は、平坦区間での高速性能と勾配区間でのパワーを兼ね備えた性能を、広角から望遠まで対応できるカメラのズームレンズにたとえたという。1994年以降に支線用などに転用するため2200系となった。

2200系は、南海から貴志川線（和歌山―貴志間）を引き継いだ和歌山電鉄で活躍するほか、2023年には千葉県の銚子電気鉄道に譲渡され「22000形シニアモーターカー」として新たな人生を歩む。

南海では通称・汐見橋線（高野線の汐見橋―岸里玉出間）と支線に残っていたが、2025年春に天空の改造車両を除いて全廃となった。いまや天空は使用する車両自体がレアな存在になっている。

改造工事のときに現場の主任だった運輸車両部検車区小原田検車の林田和博区長は「世界遺産に登録された高野山へ海外や日本各地から訪れるお客さまのおもてなしの1つとして観光列車を作った」と登場の経緯を説明する。

登場時の担当者に聞く

とくに走行中に扉を開けられる展望デッキの設置や、温かみを出すためにふんだんに木材を使った車内には工夫を凝らしたという。

林田区長は「既存の材料にないものが多く、展望デッキの柵などはオーダーメイドで作ってもらった。難燃性が求められるなかで木材を多用することは社内でもなかなかの苦労があった」と振り返る。

すべてのブレーキシューが雪に強い「鋳鉄制輪子」であることなど、足回りにもほかの車両にない特徴がある。台車部分は「空気ばね式でなく昔のコイルばね式なので乗り心地はあまりよろしくないかも……」(林田区長)。



運輸車両部検車区小原田検車の林田和博区長 （記者撮影）

【写真】支線用の2200系車両を再改造した観光列車「天空」。その外観を改めてじっくりと見てみる

その天空もいよいよ、ラストスパートを迎えている。南海電鉄は2025年5月、天空に代わる新たな観光列車を2025年度末に運行すると発表した。難波駅の1番線を新観光列車専用ホームに模様替えするほどの力の入れようだ。

新観光列車は「2000系」を改造した4両編成で難波―極楽橋間を直結。車内では食事も提供する。「パノラマビューを楽しめる車窓」というコンセプトは天空と同じで、候補の中から一般投票を踏まえて決める列車の名称にも「天空」あるいは「TENKU」が盛り込まれる見込み。一方、車体カラーは「落ち着きのある深紅」を基調とし、高級路線を意識した車両になりそうだ。

【写真】南海電鉄が2025年度末に投入する予定の新観光列車はどのような外観と内装になる？世代交代が迫る現役の観光列車「天空」と見比べてみる

天空乗車のラストチャンス

南海電鉄の広報担当者によると「天空の引退時期は未定で、引退後の車両がどうなるのかも未定」という。

既存の電車を改造した観光列車は、近畿日本鉄道では「青の交響曲（シンフォニー）」（2016年登場）、「あをによし」（2022年登場）が人気を集めている。関西以外にも東武鉄道の「スカイツリートレイン」（2012年登場）、西武鉄道の「52席の至福」（2016年登場）、西日本鉄道の「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」（2019年登場）などがある。

大手私鉄で先駆けとなった天空は代替わりの時期を迎えた。予約方法がアナログな点も含め、古参の観光列車らしい旅を味わうならいまのうちだ。



このシリーズの記事一覧はこちら

（橋村 季真 ： 東洋経済 記者）