14日午前4時13分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の笠間市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□茨城県

笠間市

■震度3

□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 常陸大宮市 那珂市

茨城町 城里町 東海村

土浦市 石岡市 取手市

茨城鹿嶋市 筑西市 桜川市

行方市 鉾田市





□福島県郡山市 白河市 天栄村泉崎村 中島村 棚倉町玉川村 浅川町□栃木県那須町 真岡市 益子町市貝町□群馬県渋川市□千葉県旭市 香取市 野田市印西市

■震度2

□茨城県

北茨城市 ひたちなか市 小美玉市

大洗町 大子町 茨城古河市

結城市 龍ケ崎市 下妻市

常総市 牛久市 つくば市

潮来市 守谷市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 神栖市

つくばみらい市 美浦村 阿見町

河内町 八千代町 五霞町

境町 利根町



□福島県

福島市 須賀川市 二本松市

田村市 福島伊達市 本宮市

桑折町 国見町 川俣町

大玉村 鏡石町 西郷村

矢吹町 矢祭町 塙町

石川町 平田村 古殿町

小野町 いわき市 相馬市

南相馬市 福島広野町 楢葉町

富岡町 川内村 大熊町

双葉町 浪江町 飯舘村

猪苗代町



□栃木県

日光市 大田原市 那須塩原市

塩谷町 宇都宮市 足利市

栃木市 佐野市 鹿沼市

小山市 栃木さくら市 那須烏山市

下野市 上三川町 茂木町

芳賀町 壬生町 野木町

高根沢町 栃木那珂川町



□群馬県

前橋市 高崎市 桐生市

伊勢崎市 太田市 館林市

板倉町 千代田町 大泉町

邑楽町 沼田市



□千葉県

銚子市 東金市 匝瑳市

山武市 神崎町 多古町

東庄町 九十九里町 芝山町

横芝光町 白子町 千葉中央区

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉美浜区 市川市 船橋市

松戸市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 浦安市 四街道市

八街市 白井市 富里市

栄町



□宮城県

岩沼市 大河原町 丸森町



□埼玉県

行田市 加須市 本庄市

羽生市 鴻巣市 久喜市

吉見町 埼玉美里町 川口市

春日部市 幸手市 吉川市

宮代町



□東京都

東京千代田区 東京江東区 東京渋谷区

東京荒川区 東京足立区 調布市



□神奈川県

横浜港北区



□新潟県

南魚沼市



□長野県

長野南牧村

■震度1

□福島県

鮫川村 三春町 葛尾村

新地町 会津若松市 喜多方市

下郷町 檜枝岐村 只見町

南会津町 西会津町 磐梯町

湯川村 会津美里町



□栃木県

矢板市



□群馬県

藤岡市 富岡市 安中市

みどり市 榛東村 吉岡町

神流町 甘楽町 玉村町

群馬明和町 中之条町 群馬高山村

東吾妻町 片品村 川場村

群馬昭和村 みなかみ町



□千葉県

大網白里市 一宮町 睦沢町

長南町 千葉緑区 市原市

流山市 我孫子市 酒々井町

君津市 いすみ市



□宮城県

白石市 名取市 角田市

蔵王町 村田町 柴田町

宮城川崎町 亘理町 山元町

登米市 大崎市 宮城美里町

仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区

石巻市 東松島市 松島町

利府町



□埼玉県

熊谷市 東松山市 深谷市

滑川町 嵐山町 小川町

鳩山町 ときがわ町 東秩父村

埼玉神川町 上里町 寄居町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川越市 所沢市 狭山市

上尾市 草加市 越谷市

蕨市 戸田市 入間市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 桶川市 北本市

八潮市 富士見市 三郷市

蓮田市 坂戸市 鶴ヶ島市

ふじみ野市 伊奈町 埼玉三芳町

毛呂山町 越生町 川島町

松伏町 秩父市 横瀬町

皆野町 長瀞町 小鹿野町



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京台東区 東京墨田区

東京品川区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京北区 東京板橋区

東京練馬区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 武蔵野市 三鷹市

東京府中市 町田市 小平市

日野市 国分寺市 東大和市

西東京市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜中区 横浜戸塚区

横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区

川崎中原区 川崎宮前区 川崎麻生区

平塚市 茅ヶ崎市 綾瀬市

相模原緑区 厚木市 湯河原町



□新潟県

長岡市 刈羽村



□長野県

茅野市 佐久市 軽井沢町

木曽町



□岩手県

盛岡市



□山形県

上山市 山辺町 中山町

米沢市 南陽市 高畠町

白鷹町



□山梨県

甲府市 南アルプス市 山梨北杜市

笛吹市 甲州市 中央市

富士川町 忍野村 富士河口湖町



□静岡県

富士市

