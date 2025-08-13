私「転勤族の奥さんって損だよね（苦笑）」夫「君はいつも、、、」→『思いがけない本音』に凍り付いたワケ

専業主婦として、転勤族の夫と家庭を守るA子。何気ない日々の中で小さなズレが積み重なり、夫婦という関係の難しさを痛感したそうです。今回は筆者の知人A子のお話をご紹介します。

親族の前で冗談を言ったつもりが、夫の表情が曇り……

感謝を伝えることから始めると、少しずつお互い思いやりの言葉が増えてきました。これからはお互いに寄り添いながら、一歩ずつ歩いていこうと心から思っています。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

元大学職員のコラムニスト。専業主婦として家事と子育てに奮闘。その傍ら、ママ友や同僚からの聞き取り・紹介を中心にインタビューを行う。特に子育てに関する記事、教育機関での経験を通じた子供の成長に関わる親子・家庭環境のテーマを得意とし、同ジャンルのフィールドワークを通じて記事を執筆。