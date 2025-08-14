日本ゴルフ協会（JGA）は13日、9月18日開幕の日本シニアオープン（神奈川・相模原GC東C）に前巨人監督の原辰徳氏（67）が出場すると発表した。開催クラブ会員で特別承認選手として出場資格が付与された。ナショナルオープンには初出場となる。

現役時代からゴルフに親しみ、トップアマとしても知られる。原氏は「野球というのは命がけでやっていたもので今、ゴルフというのは自分にとってとても大事な趣味です。少しでもゴルフ界に貢献ができるのであるならば自分も挑戦ができる大会に推薦で出させていただけるということでベストを尽くしたい」と意気込んだ。

04年には相模原GCのクラブチャンピオンを獲得。「相模原GCというのは特別なコースです。現役を終わって、メンバーにさせていただきました」と原氏。シニアツアーにも4試合出場し、昨年のファンケル・クラシックで75位、今年7月の倉本昌弘招待イーグル・シニアでは83位の成績を残した。

アマチュアが特別承認選手として同大会に出場するのは16年大会の宮辰夫以来。JGAは「実力を評価している。相模原は準地元でもあり、原氏も気合が入るだろうし、大会が盛り上がる」と期待を寄せた。