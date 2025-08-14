日向坂46小坂菜緒が大学生を熱演！「メンバーが常に一緒にいる環境が“あたりまえ”だけど幸せ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■阿部サダヲ＆日向坂46小坂菜緒が、関西電力の新TVCMに出演！

阿部サダヲと日向坂46の小坂菜緒が出演する、関西電力の新TVCM『環境のためにできること』篇と『あたりまえを支える人』篇が、8月14日より放映開始となった。

新CMでは、「あたりまえに、想いを込めて。」をテーマに、阿部と小坂が日常にある「あたりまえ」の大切さに気付き行動するストーリーを展開。電気のゼロカーボン化と安定供給により、今日と未来の「あたりまえ」の暮らしを守り続けたいという関西電力の想いを伝える。

新CMの公開に合わせて、撮影現場の様子を収めたメイキング動画と、阿部・小坂がそれぞれの「あたりまえ」について語るインタビューコメントも公開。さらに、テーマソングに平井大の「かけがえのないもの」を使用したWEBムービーも同時公開。関西電力の社員が日常の「あたりまえ」を守り続けるために日々励む姿やその想いを描く。

■未来の地球環境のためにコツコツと！阿部演じる会社員の奮闘に注目

阿部サダヲが出演する『環境のためにできること』篇は、地球環境のために奮闘する会社員のストーリー。マイ箸の持参や、自転車での移動、レジ袋を使用しない心がけなど、日々の生活のなかで自分自身が未来の地球環境のためにできることをコツコツと積み重ね、奮闘する主人公の姿と、CO2の削減に取り組む関西電力の姿勢を重ね合わせている。

■「あたりまえ」の大切さに気付く大学生を小坂が熱演！

『あたりまえを支える人』篇は、大学生を演じる小坂が、何気ない日常のなかにある「あたりまえ」の大切さに気付くストーリー。朝食をとりながら、当たり前のように過ごしている日常の尊さにふと気付いた彼女は、家を出たあと、いつも通り道を掃除してくれている近所のおじいさんに「ありがとうございます」と声をかける。日々の暮らしや、スイッチを押すと電気がつく「あたりまえ」も、誰かの支えによって成り立っていることを少しずつ実感していく姿が描かれている。

■CM撮影時のエピソード

『環境のためにできること』篇では、地球環境のために努力を重ねる会社員役を演じた阿部。外回りをするシーンとして、猛暑のなか、自転車で坂道をのぼっていくシーンにも笑顔で臨み、現場は終始明るい雰囲気に包まれた。日頃からマイバッグを愛用しているという阿部にとって、今回の役柄には自身と重なる部分もあったようだ。マイ箸を取り出すシーンなどでも、阿部らしいユーモアを交えた演技のバリエーションで魅せてくれた。

また、『あたりまえを支える人』篇で“あたりまえ”の尊さに気付く大学生役を演じた小坂は、真夏の撮影にもかかわらず長袖の衣装で挑み、つらさを一切見せないプロフェッショナルな姿勢を見せた。突然の大雨にも動じることなく、爽やかな笑顔で現場を明るくし、周囲を癒していた。

■CMストーリー

◇『環境のためにできること』篇

職場のランチタイム。後輩社員が「阿部さんがマイ箸!?」と驚くと、阿部は「おう、環境のためにな」と、得意げに返す。その後、自転車で営業先へと向かう阿部の姿が映し出され、環境のためにできることをコツコツと実践する様子が続く。次に登場するのは、コンビニで買い物をするシーン。レジで「レジ袋おつけしますか？」と聞かれた阿部は、「いえ、環境のために！」と断り、ビジネスバッグに商品を詰め込む。環境のために取り組んでいるのは、電気も同じ。帰宅後に優しく迎えてくれる部屋の灯りに、思わず共感し「一緒にがんばろうな」と語りかける。

◇『あたりまえを支える人』篇

いつもの朝食を囲む食卓。味噌汁をすすりながら、「いつも通り美味しい」とふと感じる小坂。登校中の道で、いつも通り道を掃除をしているおじいさんに出会い、思わず「毎日、ありがとうございます」と頭を下げる。誰かが支えてくれている日常に目が向きはじめ、帰宅後は電気に向かって、それを支える人たちに想いを馳せながら「ただいま」と優しく語りかけると、電気も「おかえりなさい」といつも通り温かく迎える。

