阿部寛が“人生でやり残したこと”語る「1回人生で経験したかったなぁ…」
俳優の阿部寛（61歳）が、イメージキャラクターを務める芝浦機械の新CMに出演。8月15日より、CMシリーズ第3弾「ALWAYS芝浦マシーン その3」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“人生でやり残したこと”について語った。
「まだこの世界にないモノを、つくるマシーンを、つくる。」というインパクトのあるフレーズをスローガンとして掲げる本CMシリーズ。撮影後のインタビューでは、「夏といえば自由研究の季節ですが、今になってやってみたい自由研究はどんなものですか？」と質問を受ける。
これに阿部は「最近たまたまバックパッカーの話が出て…。自由研究じゃないですけど、昔、夏に海外へ行った時に、外国の方はバックパッカーが多かったので、自分の人生としてそういうものを一回経験したいなって思ったんですよ。バックパッカーでその場に行って、いろいろ交渉しながらいろいろ渡っていくじゃないですか、自由に。それは面白いなぁ、1回人生で経験したかったなぁ…と思ってますね」と語る。
CMで共演した俳優・中島歩も「1人で海外旅行はありますけど、その場でヒッチハイクしてみたいな……そこまでワイルドなのはないですね。若いうちにやっておかなきゃって」とコメント。阿部は「そうかもしれない。やり残したな…」と頷いた。
「まだこの世界にないモノを、つくるマシーンを、つくる。」というインパクトのあるフレーズをスローガンとして掲げる本CMシリーズ。撮影後のインタビューでは、「夏といえば自由研究の季節ですが、今になってやってみたい自由研究はどんなものですか？」と質問を受ける。
CMで共演した俳優・中島歩も「1人で海外旅行はありますけど、その場でヒッチハイクしてみたいな……そこまでワイルドなのはないですね。若いうちにやっておかなきゃって」とコメント。阿部は「そうかもしれない。やり残したな…」と頷いた。