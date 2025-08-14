阿部寛「なんでこんな低くなったんだろう？」自分でも意外だった“低音ボイス”
俳優の阿部寛（61歳）が、イメージキャラクターを務める芝浦機械の新CMに出演。8月15日より、CMシリーズ第3弾「ALWAYS芝浦マシーン その3」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“思わずツッコミを入れてしまったエピソード”を語った。
「まだこの世界にないモノを、つくるマシーンを、つくる。」というインパクトのあるフレーズをスローガンとして掲げる本CMシリーズ。撮影後のインタビューでは、「CMでは“ボケ”と“ツッコミ”が連呼されますが、思わずツッコミを入れてしまったエピソードはありますか？」と質問を受ける。
これに阿部は「ボクが番組に出て、自分の過去の映像が出てきたんですよ。今から30年とか35年前の」と切り出し、「（自分の）声がすごい高くて…以前もその映像を見たことがあると思うんですよ。だけど、さらに何年か何十年か経ってそれを見たら『自分はこんなに声が高かったんだ！？』と思って」とツッコミを入れてしまったそう。
そして「なんでこんな低くなったんだろう？ それは自分でもすごく意外だったので（笑）」と語った。
