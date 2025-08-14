◆米大リーグ エンゼルス７ｘ―６ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、“三重苦”を味わった。６回に放った遊直でメジャー初となる三重殺を食らうと、９回には４戦連発となる一時勝ち越しの４３号ソロを放ちながら、その裏追いつかれ空砲に。最後は延長１０回にサヨナラ負けを喫して、宿敵パドレスに同率首位に並ばれた。チームは３連敗。首位陥落阻止へ１３日（同１４日）には自らマウンドに立つ。

大谷もぼう然と立ち尽くすしかなかった。５―５で迎えた６回無死一、二塁。外角直球を捉えて、痛烈な当たりをセンター方向に返した。中前安打かと思いきや、“大谷シフト”で二塁ベース付近にいた遊撃ネトの正面を突いて遊直。そのまま二塁ベースを踏み、一塁に送球されると、一塁走者のラッシングが戻りきれず、一打勝ち越しの絶好機が一瞬で３アウトチェンジとなった。ネトが「今までＹｏｕＴｕｂｅやＴｉｋＴｏｋでしか見たことがない。最高の打者を相手に決めたのは特別だよ」と大興奮の三重殺。大谷にとっては初めて味わう屈辱だった。

“悲劇”はこれだけでは終わらなかった。５―５の９回。守護神ジャンセンの甘く入ったカットボールを捉え、右翼ポール際に４戦連発となる勝ち越しの４３号。値千金の一発に、普段はクールな大谷も両手をたたいてほえた。敵地に集結したド軍ファンも「ＭＶＰ」コールで沸き、流れが一変。ロバーツ監督も「正直、勝てると思った。勢いが出ていい形で終われると…」と確信したほどだったが、救援陣がリードを守り切れず、延長１０回に悪夢のサヨナラ負けを喫した。

キング争いでは、シュワバー（フィリーズ）を抜いてリーグ単独トップに。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、１試合で三重殺＆９回または延長戦に勝ち越し弾は、６２年のＷ・デービス（ドジャース）、００年のＨ・ロドリゲス（カブス）以来３人目の珍記録という。今月は全１１試合で安打を記録し、５発６打点、打率４割３分９厘と絶好調な一方、チームは５勝６敗と苦戦を強いられている。

同じロサンゼルスに本拠地を置くエ軍との「フリーウェーシリーズ」で今季５戦５敗。パドレスが勝ち、気がつけば７月３日（同４日）時点で最大９ゲームあった差もきれいになくなった。６月１４日以降、固持していた単独首位の地位を失い、ロバーツ監督は「全員がフラストレーションを抱えていて、状況が自然に良くなることはない。だから何とか明日は取り返すしかない」と険しい表情。今月はパドレスとの直接対決が６試合あり、１５日（同１６日）からは本拠で３連戦を迎える。大谷ドジャースにとって、試練の時が訪れた。（竹内 夏紀）

◆三重殺メモ

▽日本人３人目 日本人選手で三重殺を打った打者は、０６年５月２７日の城島（マリナーズ）、２０年７月２９日の秋山（レッズ）に続いて３人目。城島は満塁で二ゴロ。一塁走者にタッチ、一塁へ送球して２つのアウトを奪うと、三塁をオーバーランしていた二塁走者もタッチアウトになった。秋山は満塁から三直で走者が飛び出し、三塁手が三塁を踏み、一塁へ送球して完成。ワンバウンドしているようにも見えた“疑惑の判定だった”。満塁以外では大谷が日本人初となる。

▽ドジャースでは ド軍が食らうのは、昨年９月２４日の本拠地・パドレス戦以来。同試合では９回に「５―４―３」で決められてゲームセットとなり、パ軍のポストシーズン進出が決定した。

▽エンゼルスでは エ軍が三重殺を奪ったのは２３年８月１８日の本拠地・レイズ戦以来８度目。同試合では大谷が満塁本塁打を放つも敗戦。「満弾と三重殺が生まれながら延長で敗れたのは１８５７年のアルバカーキストリングビーンズ以来」と報じる現地メディアもあった。