猛暑の中「どうしよう！ 息子が！」車内に閉じ込められる緊急事態！ 消防に連絡しようとしたら、、、

このところの全国的な猛暑には驚かされますね。車をほんの少し離れていただけで、車内がサウナのようになってしまうこともあります。そんな中に子どもが閉じ込められてしまったら…？ 今回のお話は、筆者がスーパーの駐車場で遭遇した危機的な状況のエピソードです。

猛暑の日、車の鍵を握った幼児が車内に閉じ込められてしまった

たまたま近くにいた男性が車から脱出用ハンマーを持ってきてくれたため、事なきを得ました。今回のことはほんの少しの意識と準備で防げる事故ですから、注意を怠らず安全な夏を過ごしましょう。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2023年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

ltnライター：Kumi.M

保育士歴25年。ママたちの修羅場、バトルを多数目撃し、その経験を元にコラムニスト活動をスタート。アラフィフ主婦となった現在は、ママ友・育児・嫁姑問題などを、幅広い人脈を駆使してインタビューを行い、執筆する。