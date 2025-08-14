King & Prince、自身通算15作目の合算シングル1位【オリコンランキング】
King & Princeの最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」が、14日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」で週間34万6585PTを記録。合算シングル1位を獲得した。
【動画】かっこいい！「I Know」MV Teaser動画
2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算15作目の1位獲得となり、「合算シングル通算1位獲得作品数」 記録は乃木坂46に次ぐ歴代単独2位に。男性アーティストでは歴代単独1位となった【※1】 。
週間ポイントの内訳は、CD：32万336PT／ストリーミング：1万4971PT／デジタルシングル（単曲）：3239PT／デジタルシングル（バンドル）：8039PT。本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」で初週32.0万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントが大きくけん引し、合算シングルでも1位に。オリコン週間音楽ランキングでは【※2】「週間シングルランキング」、「週間合算シングルランキング」の2冠を獲得した。
【※1】「合算シングル通算1位獲得作品数」記録TOP3（※同順位は達成順）
1位：乃木坂46（17作)、2位：King & Prince（15作）、3位：WEST.、日向坂46、SixTONES（14作）
【※2】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか最新の「週間合算シングルランキング」では、HANAの「Blue Jeans」が3位にランクイン。本作は、収録曲の「Blue Jeans」が同日付「週間ストリーミングランキング」で女性グループ史上初の4週連続となる1位を獲得しており、ストリーミングのポイントが大きくけん引。合算シングルランキングでも2025年7月28日付から4週連続入りのTOP5入りを記録しており、累積ポイントは45万4077PTとなった。
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜8月10日）＞
