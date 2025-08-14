King & Prince新曲、急上昇ランキング1位【オリコンランキング】
King & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率63.8%を記録。1位を獲得した。
【動画】かっこいい！「I Know」MV Teaser動画
本作は2016年に発表されたディズニーソング「What We Got (Mickey’s Birthday Song)」をベースに、King & Princeがコラボレーションしたミッキーの新オフィシャルテーマソングとなる。
4日にYouTube「DisneyMusicJapanVEVO」チャンネルでアニメーションのミッキー＆フレンズとKing & Princeが共演するミュージックビデオが公開。6日には同チャンネルでKing & Princeの2人が踊るダンスバージョンのミュージックビデオが公開された。
また、6日に発売されたCD作品は、2025年8月18日付「オリコン週間シングルランキング」において初週売上32.0万枚で1位を獲得した。
2位にはアイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」が上昇率28.7%でランクイン。アニメ『ダンダダン』第2期OPテーマで、アイナはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演。アイナの実妹がダンサーとして参加し、バンドメンバーとともに一発撮りパフォーマンスを披露した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜8月10日）＞
