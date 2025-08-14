木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』、DVD・BDで1位【オリコンランキング】
俳優の木村拓哉が主演を務めた『グランメゾン・パリ DVD』が、14日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で初週売上0.3万枚を記録。『グランメゾン・パリ Blu-ray』は初週売上0.5万枚を記録し、「週間DVDランキング」と「週間Blu-ray Discランキング」ともに初登場1位を獲得した。
【場面カット】近距離でじっと見つめ合い…木村拓哉＆鈴木京香のシーン
本作は、2024年12月30日に公開された映画の映像化作品。2019年にTBSの日曜劇場枠でドラマ『グランメゾン東京』が放送され、その後スペシャルドラマを経て、映画化された。
本作では、世界最高峰と称されるフランス料理の本場・パリを舞台に、アジア人初となる“三つ星”獲得へと挑む。木村のほか鈴木京香、冨永愛、及川光博、沢村一樹らドラマのキャスト陣が再集結した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月18日付：集計期間:2025年8月4日〜8月10日）＞
