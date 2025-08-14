関西電力の新テレビCMに、阿部サダヲ（55）と日向坂46小坂菜緒（22）が出演することが13日、分かった。

14日から放送される新CMでは「あたりまえに、想いを込めて。」をテーマに、阿部と小坂が日常にある「あたりまえ」の大切さに気付き行動するストーリーを展開。テーマソングに平井大の「かけがえのないもの」を使用したWEBムービーも同時公開された。

阿部は地球環境のために努力を重ねる会社員を演じた。地球環境のために実践していることについて「節水をしています！トイレでも『小』のほうを選ぶようにしています。たまに自動で流れて行ってしまうトイレもありますが、もったいないよ！と思ってしまいます（笑い）」と明かした。

さらにこの夏挑戦したいことについては「前回、関西電力さんとご一緒した際『万博（よろずひろし）』というキャラクターを演じましたが、万博に行きたいなと思いますね！ ミャクミャクの部屋着も持っています。僕は前回の大阪万博の開催時期と同じ1970年に生まれたので、行ってみたいですね」とした。

何げない日常の中にある「あたりまえ」の大切さに気付く大学生を演じた小坂は、真夏の撮影にもかかわらず長袖の衣装で挑み、つらさを一切見せないプロフェッショナルな姿勢を見せていたという。

「アイドル活動を始める前は実家暮らしだったのですが、夜に学校や習い事から帰宅したときに実家の明かりがついているのを見ると、やっと1日の終わりを感じ『帰ってきたな〜』と実感していたので、今回のCM撮影中にも懐かしく思いました」とコメントした。

また、電気のように「あたりまえ」だけどないと困るものについては「グループで活動をしているので、普段はメンバーの存在があたりまえにあるものですが、こういった1人での撮影やお仕事に行ったときに相談したり、助けてほしいなという時にいないというのはちょっと寂しいなと思う瞬間もあるので、メンバーが常に一緒にいるという環境が『あたりまえ』だけど幸せだなと感じます」と伝えた。