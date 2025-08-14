NY株式13日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　44845.50（+386.89　+0.87%）
ナスダック　　　21700.21（+18.31　+0.08%）
CME日経平均先物　43140（大証終比：-230　-0.53%）

欧州株式13日終値
英FT100　 9165.23（+17.42　+0.19%）
独DAX　 24185.59（+160.81　+0.67%）
仏CAC40　 7804.97（+51.55　+0.66%）

米国債利回り
2年債　 　3.687（-0.044）
10年債　 　4.238（-0.050）
30年債　 　4.828（-0.050）
期待インフレ率　 　2.386（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.680（-0.064）
英　国　　4.589（-0.037）
カナダ　　3.389（-0.045）
豪　州　　4.223（-0.019）
日　本　　1.508（+0.014）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.58（-0.59　-0.93%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3403.80（+4.80　+0.14%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121785.88（+1608.57　+1.34%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1796万2199（+237248　+1.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ