ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３８６ドル高 ナスダックも小幅高での推移
NY株式13日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 44845.50（+386.89 +0.87%）
ナスダック 21700.21（+18.31 +0.08%）
CME日経平均先物 43140（大証終比：-230 -0.53%）
欧州株式13日終値
英FT100 9165.23（+17.42 +0.19%）
独DAX 24185.59（+160.81 +0.67%）
仏CAC40 7804.97（+51.55 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.687（-0.044）
10年債 4.238（-0.050）
30年債 4.828（-0.050）
期待インフレ率 2.386（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.680（-0.064）
英 国 4.589（-0.037）
カナダ 3.389（-0.045）
豪 州 4.223（-0.019）
日 本 1.508（+0.014）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.58（-0.59 -0.93%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3403.80（+4.80 +0.14%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121785.88（+1608.57 +1.34%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1796万2199（+237248 +1.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
