柏木由紀、肌荒れがコンプレックスだったけど…動画にしたら「めっちゃお金稼げた（笑）」
タレントの柏木由紀（34歳）が、8月13日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。肌荒れがコンプレックスだったが、動画にして出したら800万再生され「めっちゃお金稼げた（笑）」と笑った。
番組は今回、「容姿に性格…ちょっと恥ずかしいコンプレックス告白SP」と題し、さまざまなコンプレックスを抱える女性芸能人が集結。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「柏木さん、どうよ。コンプレックスとかあるの？」と聞かれた柏木は「私は、肌荒れが」と語る。
それでも「だいぶ努力して、だいぶマシになった」そうで、上田も全然そうは見えないとコメント。柏木は「YouTubeでメイク動画を上げるときに、すっぴんからメイクして。結構いろいろな声というか、『こんなのアイドルが出さないでください！』とかいっぱい来たんですけど、でも、この動画、800万再生されたんですよ」と明かす。
そして「肌荒れたことで、めっちゃお金稼げた（笑）。最高です」と笑う柏木に、上田から「いやらしいな！」とツッコミが飛んだ。
