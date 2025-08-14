飢えでチョークやお手玉を食べ、ソ連兵から逃れるため丸坊主に… 壮絶な戦時下を生き抜いた祖母が「幸せ」になれた理由【作者インタビュー】
【漫画】お手玉も食べた…？本編を読む
夏休み特集として、2025年によく読まれた人気漫画を紹介。
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を描くゆっぺさん。2021年12月から執筆した『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。読者からは「ほかの人にも読んでみてほしい」「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれていて、時々読み返してる」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。今回は、この話題作の作者であるゆっぺさんにインタビューを実施した(後編)。
作中では、当時のもんぺなどの服装や家の雰囲気も忠実に描かれている。キヨさんが今でももんぺを愛用していたり、父方の祖父母も寝間着がもんぺだったことから、「私にとって身近な存在だったので描きやすかった」とゆっぺさんは話す。漫画には祖母の観察力と記憶力が反映されており、当時の光景が蘇るようだ。
キヨさんの人柄について、「注意するときも絶対に怒らず、上から目線にならず、相手目線になって諭してくれるところ」が好きだと、ゆっぺさんは尊敬の念を語る。「自分の世界は自分で作る。どういう世界にするかは自分次第なんだよ」という言葉が印象深いそうだ。
戦時中の厳しい現実を描きながらも、懸命に人生を歩んできたキヨさんの姿が、読者の心をつかんでいる。戦争のリアルを学びつつ、人の強さや温かさを感じられる作品だ。
