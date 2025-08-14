40・50代が着映える“この色”！【大人のハニーズ】大人の夏に！「オレンジ色トップス」

夏のおしゃれにさりげなく華やかさをプラスしたいなら、“オレンジ” もおすすめ。 40・50代の肌に映えるカラーで、顔まわりがパッと明るく見えそうです。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「オレンジ色トップス」をご紹介。鮮度のあるカラーを味方につけて、夏の着こなしをアップデートしてみては？

透けすぎないシアー感で品よく夏らしく

【GLACIER lusso】「シアー切替トップス」\1,980（税込・セール価格）

袖と裾にほんのり透けるオーガンジーをあしらった、涼しげな表情のきれいめトップス。ストレッチのきいた綿混ポンチ素材で、見た目にも上品に仕上がっています。程よくゆとりのあるシルエットとヒップにかかる丈感で、体型カバーしつつ軽やかに。デニムパンツにもスカートにも合わせやすく、きちんと見せたい日にも頼れる一枚です。

汗ジミ対策にも！ 涼しげフレア袖でオンオフ活躍

【GLACIER lusso】「汗ジミ軽減フレア袖Ｔ」\1,780（税込・セール価格）

フレア袖が印象的な華やかTシャツ。汗ジミが目立ちにくい加工が施されており、夏にぴったりな一枚です。前後差のある裾やサイドスリットでフロントインも決まりやすく、腰まわりも自然にカバー。デニムパンツ合わせでカジュアルに、テーパードパンツで通勤仕様にも。

ひんやり & UV対策に！ 通勤服にもおすすめ

【GLACIER lusso】「テレコトップス」\1,280（税込・セール価格）

すっきり見えるボートネックと、気になる二の腕をカバーする5分袖で、大人に嬉しいきちんと感も備わった一枚。リブ素材ならではのフィット感がありつつ、ストレッチがきいて動きやすいのも魅力です。夏に嬉しい接触冷感 & UVカット機能付き。ジャケットのインにも響かないシンプルさで、きれいめにもカジュアルコーデにも活躍してくれるはず。

シンプルなのに美シルエット！ きちんと見せたい日にも頼れそう

【GLACIER lusso】「肩タックフレンチ袖Ｔ」\1,980（税込・セール価格）

肩の内タックがさりげなくきいた、きれい見えが狙えるフレンチスリーブT。前後差のあるヘムラインとゆったりシルエットで、気になる部分をカバーしつつ軽やかに着こなせそう。レーヨン混のポンチ素材に接触冷感機能付きで、夏の通勤にもぴったり。カジュアルすぎず、テーパードパンツやスカートに合わせて上品に楽しむのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K