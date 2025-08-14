¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿Èþ¿Í¥â¥Ç¥ë¤ÏÃ¯¤À¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë¸µºÊ¤ÈÂ©»Ò¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡Ä¡Ä
ºòµ¨¤Ï¥í¡¼¥Þ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¡£¤½¤Î°ÎÂç¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾Î¤¨¡¢¸ÅÁã¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Ï19Ê¬´Ö¥×¥ì¥¤¤·¡¢°úÂà»î¹ç¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
´¶Æ°Åª¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Î¸µºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥·¡¼¡¦¥Ï¥á¥ë¥º¤µ¤ó¤À¡£¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤È¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï7Ç¯´Ö¤Î·ëº§À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂ©»Ò¥ë¡¼¥È¥ô¥£¥Ò·¯¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î°úÂà»î¹ç¤ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸òºÝÃæ¤È¤µ¤ì¤ë26ºÐ¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥«¥Ð¥Ë¥¹¤À¡£175cm¤ÈÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¥«¥Ð¥Ë¥¹¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤¬¸òÂå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏËµ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÈ¡ØBild¡Ù¤Ï¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Ë¸µºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£