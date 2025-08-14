ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２９４ドル高 ナスダックは横ばいでの推移
NY株式13日（NY時間13:11）（日本時間02:11）
ダウ平均 44752.78（+294.17 +0.66%）
ナスダック 21666.57（-15.33 -0.07%）
CME日経平均先物 43115（大証終比：-255 -0.59%）
欧州株式13日終値
英FT100 9165.23（+17.42 +0.19%）
独DAX 24185.59（+160.81 +0.67%）
仏CAC40 7804.97（+51.55 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.683（-0.048）
10年債 4.233（-0.056）
30年債 4.822（-0.056）
期待インフレ率 2.387（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.680（-0.064）
英 国 4.589（-0.037）
カナダ 3.387（-0.047）
豪 州 4.223（-0.019）
日 本 1.508（+0.014）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.29（-0.88 -1.39%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3409.20（+10.20 +0.30%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121664.63（+1487.32 +1.24%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1792万8500（+219171 +1.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
