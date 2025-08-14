NY株式13日（NY時間13:11）（日本時間02:11）
ダウ平均　　　44752.78（+294.17　+0.66%）
ナスダック　　　21666.57（-15.33　-0.07%）
CME日経平均先物　43115（大証終比：-255　-0.59%）

欧州株式13日終値
英FT100　 9165.23（+17.42　+0.19%）
独DAX　 24185.59（+160.81　+0.67%）
仏CAC40　 7804.97（+51.55　+0.66%）

米国債利回り
2年債　 　3.683（-0.048）
10年債　 　4.233（-0.056）
30年債　 　4.822（-0.056）
期待インフレ率　 　2.387（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.680（-0.064）
英　国　　4.589（-0.037）
カナダ　　3.387（-0.047）
豪　州　　4.223（-0.019）
日　本　　1.508（+0.014）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.29（-0.88　-1.39%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3409.20（+10.20　+0.30%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121664.63（+1487.32　+1.24%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1792万8500（+219171　+1.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ