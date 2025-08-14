15日の米露首脳会談を前に、ヨーロッパの首脳らが13日、ウクライナのゼレンスキー大統領や、アメリカのトランプ大統領とオンライン会合を行いました。

ドイツのメルツ首相は13日、ウクライナのゼレンスキー大統領を招き、ヨーロッパ各国やNATO＝北大西洋条約機構の首脳ら、そして、トランプ大統領とオンライン会合を開催しました。

15日にトランプ氏がロシアのプーチン大統領と首脳会談を行う前に緊急で開かれたもので、停戦交渉でウクライナが不利にならないようヨーロッパ側の考えが共有されました。

ヨーロッパの首脳らは、ウクライナの領土についてゼレンスキー氏抜きでは議論できないなどと訴え、トランプ氏も支持したということです。

ゼレンスキー氏は会見で、米露会談の議題の中心が即時停戦になることを期待していると述べる一方で、プーチン氏の停戦の意向は“はったり”であるとトランプ氏に警告したと話し、ウクライナを入れた3か国会談を行うべきだと主張しました。

また、イギリスのスターマー首相は、各国でウクライナを守る「有志連合」について、停戦に至った場合には軍事計画を実行する用意があると話しています。