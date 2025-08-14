日経225先物：14日2時＝280円安、4万3090円
14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比280円安の4万3090円と急落。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては184.67円安。出来高は9038枚となっている。
TOPIX先物期近は3080.5ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43090 -280 9038
日経225mini 43095 -275 139561
TOPIX先物 3080.5 -18 10945
JPX日経400先物 27760 -190 833
グロース指数先物 775 -3 255
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3080.5ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43090 -280 9038
日経225mini 43095 -275 139561
TOPIX先物 3080.5 -18 10945
JPX日経400先物 27760 -190 833
グロース指数先物 775 -3 255
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース