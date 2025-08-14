　14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比280円安の4万3090円と急落。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては184.67円安。出来高は9038枚となっている。

　TOPIX先物期近は3080.5ポイントと前日比18ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.41ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43090　　　　　-280　　　　9038
日経225mini 　　　　　　 43095　　　　　-275　　　139561
TOPIX先物 　　　　　　　3080.5　　　　　 -18　　　 10945
JPX日経400先物　　　　　 27760　　　　　-190　　　　 833
グロース指数先物　　　　　 775　　　　　　-3　　　　 255
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース