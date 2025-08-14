ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３２４ドル高 ナスダックは小幅高
NY株式13日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 44783.07（+324.46 +0.73%）
ナスダック 21701.39（+19.49 +0.09%）
CME日経平均先物 43085（大証終比：-285 -0.66%）
欧州株式13日GMT16:04
英FT100 9165.23（+17.42 +0.19%）
独DAX 24185.59（+160.81 +0.67%）
仏CAC40 7804.97（+51.55 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.677（-0.054）
10年債 4.231（-0.058）
30年債 4.823（-0.055）
期待インフレ率 2.385（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.680（-0.064）
英 国 4.589（-0.037）
カナダ 3.384（-0.050）
豪 州 4.223（-0.019）
日 本 1.508（+0.014）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.04（-1.13 -1.79%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3407.20（+8.20 +0.24%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121149.69（+972.38 +0.81%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1783万9292（+143183 +0.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44783.07（+324.46 +0.73%）
ナスダック 21701.39（+19.49 +0.09%）
CME日経平均先物 43085（大証終比：-285 -0.66%）
欧州株式13日GMT16:04
英FT100 9165.23（+17.42 +0.19%）
独DAX 24185.59（+160.81 +0.67%）
仏CAC40 7804.97（+51.55 +0.66%）
米国債利回り
2年債 3.677（-0.054）
10年債 4.231（-0.058）
30年債 4.823（-0.055）
期待インフレ率 2.385（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.680（-0.064）
英 国 4.589（-0.037）
カナダ 3.384（-0.050）
豪 州 4.223（-0.019）
日 本 1.508（+0.014）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.04（-1.13 -1.79%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3407.20（+8.20 +0.24%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121149.69（+972.38 +0.81%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1783万9292（+143183 +0.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ