NY株式13日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　44783.07（+324.46　+0.73%）
ナスダック　　　21701.39（+19.49　+0.09%）
CME日経平均先物　43085（大証終比：-285　-0.66%）

欧州株式13日GMT16:04
英FT100　 9165.23（+17.42　+0.19%）
独DAX　 24185.59（+160.81　+0.67%）
仏CAC40　 7804.97（+51.55　+0.66%）

米国債利回り
2年債　 　3.677（-0.054）
10年債　 　4.231（-0.058）
30年債　 　4.823（-0.055）
期待インフレ率　 　2.385（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.680（-0.064）
英　国　　4.589（-0.037）
カナダ　　3.384（-0.050）
豪　州　　4.223（-0.019）
日　本　　1.508（+0.014）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.04（-1.13　-1.79%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3407.20（+8.20　+0.24%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121149.69（+972.38　+0.81%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1783万9292（+143183　+0.81%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ