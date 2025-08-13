名古屋が“鬼門突破”2015年以来の味スタ白星!中2日でまた苦手埼スタ「1個1個壁を乗り越えて」
[8.13 天皇杯4回戦 東京V1-2名古屋 味スタ]
名古屋グランパスが“鬼門”を突破した。味の素スタジアムで行われた東京ヴェルディとの天皇杯4回戦。同スタジアムで名古屋が最後に勝利したのは、2015年5月23日のJ1第13節・FC東京戦(〇1-0)が最後だった。
名古屋の“鬼門”と言えば、カシマスタジアム(現メルカリスタジアム)が有名で、1993年のJリーグ開幕戦で敗れてから実に2008年まで(当時公式戦21戦全敗)勝つことができなかった。
そこまでとは言わないが、味の素スタジアムで勝てていないことを選手たちも認識していたという。「何年ぶりとかは知らなかったけど、(在籍が)長い選手は(味スタで勝てていないことは)分かっていたと思う」。2016年入団の主将MF和泉竜司もどことなく達成感に浸った。
「味スタは勝つイメージがなかなかなかったんですけど、それを破ったことはチームとしてもいいこと。個人的に意識していたことはないけど、結果としてなかなか味スタで勝てないという事実はあった。やるべきことをやり続ければ、勝ちに繋がると思っています」
当然、“鬼門”は作らない方がいい。中2日で迎える次のJ1リーグ戦は埼玉スタジアムでの浦和戦。名古屋がアウェー浦和戦で勝利したのは、2020年の対戦が最後だ。和泉も「1個1個壁を乗り越えていきたい」と気を引き締めると、「どんな状況であっても逃げずにみんなで助け合いながら前を向くことが大事。レッズ戦も簡単ではないと思うけど、全員で勝ち切れればなと思います」と16位と苦戦するリーグ戦に向け、気持ちを切り替えた。
(取材・文 児玉幸洋)
