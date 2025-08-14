米津玄師と宇多田ヒカルによる奇跡のコラボレーションが実現した。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマとして、米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」(ジェーン ドウ)が起用される。この発表にあわせて、米津玄師と宇多田ヒカルのアーティスト写真、両名のコメント、米津玄師が描き下ろした「JANE DOE」ジャケット、「JANE DOE」イントロを使用した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマ「JANE DOE」ティザー映像が公開となった。

米津玄師は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として、新曲「IRIS OUT」(アイリスアウト)を書き下ろし、同楽曲を使用した本予告が公開中だ。エンディングテーマ「JANE DOE」も、米津玄師が作詞作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱での参加となった。

両曲を表題とした米津玄師のダブルA面シングル「IRIS OUT / JANE DOE」は9月24日にリリースされる。リリース形態は、初回限定の“IRIS OUT盤”、“JANE DOE盤”、“通常盤”の全3種類。“IRIS OUT盤”は、ポーチケースに米津描き下ろしによる“レゼ”のポラロイドとアクリルスタンドが収納されたスペシャルパッケージ。 “JANE DOE盤”は、破片ケースにCD、DVDが付属する。DVDには劇場版 『チェンソーマン レゼ篇』 本予告に加え、「KICK BACK」のミュージックビデオ、ライブ映像を収録。また、初回特典として＜米津玄師 2026 TOUR / GHOST＞のチケット2次先行の申込ができるシリアルナンバーを封入、こちらの応募受付期間は9月22日12:00〜9月28日23:59まで。さらに法人特典として、ホログラムステッカー(2枚セット)が用意された。なお、店着日は変則的に9月22日となり、この日より販売が開始される。



原作はシリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在『少年ジャンプ+』(集英社)で連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキ。 2022年には、アニメーション制作スタジオMAPPA(『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など)によるTVアニメが放送され、現在まで 200か国以上の国と地域で配信されている。米津が書き下ろしたオープニングテーマ「KICK BACK」はアメリカレコード協会(RIAA)によりゴールド認定を受けるなど、 “日本語詞”としては史上初の快挙を達成した。ミュージックビデオは2億再生、アニメのオープニング映像は1.4億回再生、ストリーミング累計再生数は5億回を超える大ヒット曲となった。



そして今回、TVアニメの最終回からつながる物語【エピソード“レゼ篇”】が映画化される。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。映画は9月19日公開。日本を皮切りに、50か国以上の国と地域で公開されることが決定している。



以下に、米津玄師と宇多田ヒカルのコメントをお届けしたい。



▼米津玄師

「誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました。メランコリックでありながらも風のように吹き抜けていく宇多田さんの歌声がこの曲に乗った瞬間、あまりのことにはっと息をのみながら感激したのをおぼえています。一人の音楽を作る人間としてこの機会をとても光栄に思います」



▼宇多田ヒカル

「オファーを受け、どうなるかわからないけども是非やってみたいと思い挑戦させて頂きました。自分らしさを追求するシンガーソングライター同士誰よりも理解し合える部分と、それぞれの表現方法の対照的な部分に戸惑いながら手探りで突き進んだ先に、互いの新たな一面が現れたことを感じてもらえたら嬉しいです」



IRIS OUT盤

JANE DOE盤

■16thシングル「IRIS OUT / JANE DOE」

2025年9月24日(水)発売

※店着は9月22日(月)

CD情報：https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD

「IRIS OUT」：劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌

「JANE DOE」：劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマ

●商品形態(初回限定)

【IRIS OUT盤 [CD+ポラロイド(レゼ)＋アクリルスタンド(レゼ)＋ポーチケース]】￥4,900(税込)

【JANE DOE盤 [CD+DVD＋破片ケース]】￥3,560(税込)

【通常盤 [CD]】￥1,200(税込)



▼CD収録内容 (全形態共通)

1 IRIS OUT

2 JANE DOE

▼DVD収録内容 (JANE DOE盤のみ収録)

1 劇場版 『チェンソーマン レゼ篇』 本予告

2 KICK BACK / Music Video

3 KICK BACK / Live Video



●封入特典

＜米津玄師 2026 TOUR / GHOST＞チケット2次先行シリアルナンバー(抽選)

応募期間：9/22(月)12:00〜9/28(日)23:59

●法人特典 (共通)

ホログラムステッカー(2枚セット)

＊特典は先着となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典がつかない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。

■＜米津玄師 2026 TOUR / GHOST＞

11月06日(金) 長野・長野ビッグハット

open17:00 / start18:30

11月07日(土) 長野・長野ビッグハット

open15:30 / start17:00

11月11日(水) 神奈川・K-Arena Yokohama

open17:00 / start18:30

11月12日(木) 神奈川・K-Arena Yokohama

open17:00 / start18:30

11月18日(水) 大阪・大阪城ホール

open17:00 / start18:30

11月19日(木) 大阪・大阪城ホール

open17:00 / start18:30

11月27日(金) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open17:00 / start18:30

11月28日(土) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:30 / start17:00

12月03日(木) 宮城・宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

open17:00 / start18:30

12月04日(金) 宮城・宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

open17:00 / start18:30

12月08日(火) 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

open17:00 / start18:30

12月09日(水) 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

open17:00 / start18:30

12月16日(水) 神奈川・K-Arena Yokohama

open17:00 / start18:30

12月17日(木) 神奈川・K-Arena Yokohama

open17:00 / start18:30

▼チケット(ファミリー席はCD封入先行のみの受付)

指定席 ￥9,900 (税込)

ファミリー席(大人) ￥9,900 (税込)

ファミリー席(お子様) ￥7,500 (税込)

【2次先行申込 Single「IRIS OUT / JANE DOE」CD封入シリアルナンバー受付(抽選)】

受付期間：9月22日(月)12:00〜9月28日(日)23:59

https://ticket.kenshiyonezu.jp/tour/2026

■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

2025年9月19日(金)全国公開

▼STORY

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ(戸谷菊之介)。憧れのマキマ(楠木ともり)とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ”(上田麗奈)という少女と出会った。近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……

▼STAFF

原作：藤本タツキ(集英社「少年ジャンプ+」連載)

監督：𠮷原達矢

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：杉山和隆

副監督：中園真登

サブキャラクターデザイン：山粼爽太 駿

メインアニメーター：庄一

アクションディレクター：重次創太

悪魔デザイン：松浦力 押山清高

衣装デザイン：山本彩

美術監督：竹田悠介

色彩設計：中野尚美

カラースクリプト：りく

3DCGディレクター：渡辺大貴 玉井真広

撮影監督：伊藤哲平

編集：吉武将人

音響監督：名倉靖

音楽：牛尾憲輔

配給：東宝

制作：MAPPA 主題歌：米津玄師「IRIS OUT」(Sony Music Labels Inc.)

エンディングテーマ：米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」(Sony Music Labels Inc.) ▼CAST

デンジ：戸谷菊之介

ポチタ：井澤詩織

マキマ：楠木ともり

早川アキ：坂田将吾

パワー：ファイルーズあい

東山コベニ：高橋花林

ビーム：花江夏樹

暴力の魔人：内田夕夜

天使の悪魔：内田真礼

岸辺：津田健次郎

副隊長：高橋英則

野茂：赤羽根健治

謎の男：乃村健次

台風の悪魔：喜多村英梨

レゼ：上田麗奈 劇場版公式サイト：https://chainsawman.dog/movie_reze/

TV版公式サイト：https://chainsawman.dog/tvseries/

公式X：https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR

© 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト ©藤本タツキ／集英社

