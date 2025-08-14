【リップガーディアン限定色】大人可愛い09ソラリスウーロン新登場

大人の上質キレイを叶える「リップガーディアン」から、待望の限定色が登場。グロウラッピングティントLの「09ソラリスウーロン」は、フィグベージュに繊細パールを忍ばせた秋映えカラー。ティッシュオフ不要でカップにつきにくく、ガラスのようなツヤが続く進化系ティントグロスです。8月25日(月)ロフト先行、9月19日(金)全国発売♡

上品フィグベージュ×パールの秋限定色

「09ソラリスウーロン」は、深みのあるフィグベージュにきらめくパールをプラスした数量限定カラー。ひと塗りで透け感と高発色を両立し、まるでちゅるんとしたガラスリップのような仕上がりに。

秋ファッションやオフィスメイクにも合わせやすく、ひとつ持っておくと活躍度抜群です。

クッションの新定番♡espoirから日本限定カラー登場！

色・ツヤ・うるおいを守る進化系ティント

グロウラッピングティントは、唇の上で透明なツヤトップコートを形成し、つけたての色・ツヤ・うるおいを1日中※2キープ。

ヒト型セラミド※3やヒアルロン酸、ローズヒップオイルなど5つの美容液成分を配合し、荒れや乾燥から唇を守ります。べたつかずジェリーのような軽いつけ心地で、デイリー使いにもおすすめ。

※2 当社調べ。日中の活動時間

※3 セラミドNG

発売日・価格・購入場所チェック

【価格】\1,400（税込\1,540）

【先行発売】2025年8月25日(月) ロフト（一部店舗除く）

【全国発売】2025年9月19日(金) バラエティショップ・一部ドラッグストア・ISEHAN online store

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

限定色で秋の唇をアップデート

大人の魅力を引き出す「09ソラリスウーロン」は、この秋だけの特別なカラーとなっています。上品なフィグベージュとガラスのようなツヤ感が、表情まで華やかに彩ります。

ティッシュオフ不要で美しさが長時間続く進化系ティントで、季節のメイクをさらに格上げしてみませんか。数量限定なので、お早めにゲットしてくださいね♡