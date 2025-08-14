Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡ÆüËÜ¸ø»È¤ËÎò»ËÌäÂê¤äÂæÏÑÌäÂê¤Ç¡È½ÅÂç¤Ê·üÇ°¡ÉÉ½ÌÀ¡¡ÆüËÜÂ¦¤ò¤±¤óÀ©¤«
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤Ï¡¢ºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¤Î¼óÀÊ¸ø»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Îò»ËÌäÂê¤äÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÂç¤Ê·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÒ¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤Ï13Æü¡¢ËÌµþ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÂç»È´Û¤Î²£ÃÏ¹¸¼óÀÊ¸ø»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Îò»ËÌäÂê¤äÂæÏÑÌäÂê¡¢ÆüËÜ¤ËÂÚºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Î°ÂÁ´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÂç¤Ê·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÎÎÓ²ÂÎµ³°¸òÉôÄ¹¤¬ÀèÆü¡¢ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²£ÃÏ¼óÀÊ¸ø»È¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤Û¤«¡¢¹¾ÁÉ¾ÊÁÉ½£»Ô¤ÇÀè·î31Æü¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤¬½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ºßÎ±Ë®¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¼«¤é¤Î¼çÄ¥¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÂ¦¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
