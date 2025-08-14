【今日の献立】2025年8月14日(木)「ぷりぷりエビを味わう！基本のチャーハン by 森岡 恵さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ぷりぷりエビを味わう！基本のチャーハン by 森岡 恵さん」 「トマトとアボカドの麺つゆサラダ」 「もずくと豆腐のスープ」 の全3品。
エビの旨味を味わうチャーハンに、シンプルなサラダとスープ。週初めの今日はパパッと仕上がる献立です。
【主食】ぷりぷりエビを味わう！基本のチャーハン by 森岡 恵さん
エビは丁寧に下処理するとぷりぷりおいしくなります。エビのおいしさを味わうシンプルなチャーハンです。
調理時間：20分
カロリー：520Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
酒 大さじ1
ハム 2枚
レタス 2枚
溶き卵 2個分
白ネギ (みじん切り)1/3本分
ご飯 (炊きたて)茶碗2~3杯分
塩 適量 しょうゆ 小さじ1~1.5
サラダ油 大さじ1
ハムは細かく刻む。 レタスは長さ3〜4cmのせん切りにする。
2. (1)に溶き卵、ご飯の順に入れ、ご飯がパラパラになるように混ぜながら炒める。
3. 塩、しょうゆで味を調え、レタスを加えてサッと炒めて、器に盛る。
【副菜】トマトとアボカドの麺つゆサラダ
麺つゆベースのドレッシングは夏のサラダにぴったりです。
調理時間：10分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
アボカド 1/2個
焼きのり 1/3枚
＜ドレッシング＞
麺つゆ (2倍濃縮)大さじ1
オリーブ油 小さじ1
すり白ゴマ 小さじ1/2
アボカドは種に沿って縦に1周切り込みを入れ、手のひらで挟んでねじりながら2つに分ける。種を取り、ひとくち大に切る。
2. 器に盛り、すり白ゴマを振る。
【スープ・汁】もずくと豆腐のスープ
もずくを使った変わり種のスープです。包丁を使わずに完成です。
調理時間：10分
カロリー：51Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
＜スープ＞
だし汁 400ml
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
