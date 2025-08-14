プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ぷりぷりエビを味わう！基本のチャーハン by 森岡 恵さん」 「トマトとアボカドの麺つゆサラダ」 「もずくと豆腐のスープ」 の全3品。
エビの旨味を味わうチャーハンに、シンプルなサラダとスープ。週初めの今日はパパッと仕上がる献立です。

【主食】ぷりぷりエビを味わう！基本のチャーハン by 森岡 恵さん
エビは丁寧に下処理するとぷりぷりおいしくなります。エビのおいしさを味わうシンプルなチャーハンです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：520Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

エビ  7~8尾   片栗粉  大さじ1
  酒  大さじ1
ハム  2枚
レタス  2枚
溶き卵  2個分
白ネギ  (みじん切り)1/3本分
ご飯  (炊きたて)茶碗2~3杯分
塩  適量 しょうゆ  小さじ1~1.5
サラダ油  大さじ1

【下準備】

エビは殻を取り、背に切り込みを入れて背ワタを取る。片栗粉でもみ、水洗いして水気を拭き取る。2〜3等分に切って酒をかける。
ハムは細かく刻む。 レタスは長さ3〜4cmのせん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油、白ネギを中火で熱し、エビ、ハムを加えて炒める。

©Eレシピ


2. (1)に溶き卵、ご飯の順に入れ、ご飯がパラパラになるように混ぜながら炒める。

©Eレシピ


3. 塩、しょうゆで味を調え、レタスを加えてサッと炒めて、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】トマトとアボカドの麺つゆサラダ
麺つゆベースのドレッシングは夏のサラダにぴったりです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

トマト  1個
アボカド  1/2個
焼きのり  1/3枚
＜ドレッシング＞
  麺つゆ  (2倍濃縮)大さじ1
  オリーブ油  小さじ1
すり白ゴマ  小さじ1/2

【下準備】

トマトはヘタをくり抜き、ひとくち大に切る。
アボカドは種に沿って縦に1周切り込みを入れ、手のひらで挟んでねじりながら2つに分ける。種を取り、ひとくち大に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、トマト、アボカド、焼きのりは手でちぎりながら加え、和える。

©Eレシピ


2. 器に盛り、すり白ゴマを振る。

©Eレシピ



【スープ・汁】もずくと豆腐のスープ
もずくを使った変わり種のスープです。包丁を使わずに完成です。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：51Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

もずく  (三杯酢)1パック 絹ごし豆腐  1/4丁
＜スープ＞
  だし汁  400ml
  酒  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1

【下準備】

もずくはザルに上げて汁気をきる。絹ごし豆腐は表面をサッと水洗いする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかける。煮たったら、もずく、絹ごし豆腐を粗くつぶしながら加える。再び煮たったら器に注ぐ。

©Eレシピ