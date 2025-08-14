トランプ米大統領と電話会談したメルツ独首相（右）とウクライナのゼレンスキー大統領/Florian Gaertner/Photothek/Getty Images

（ＣＮＮ）欧州各国の当局者、ウクライナのゼレンスキー大統領、そして米国のトランプ大統領との間で１３日、電話会談が行われた。

会談後、ゼレンスキー氏と共に記者会見に臨んだドイツのメルツ首相は、１５日に予定されているトランプ氏とロシアのプーチン大統領との会談が「正しい方向に進むよう」、欧州各国の首脳が全力を尽くしていると述べた。

会談後のコメントで、ゼレンスキー氏は「まず停戦、そして安全の保証、真の安全の保証が必要だ」と強調した。その上で、「トランプ氏はこの点に対する支持を表明した」と付け加えた。

また和平の条件について、「ロシアはウクライナに対する欧州やＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）の見解について拒否権を持つことはできない」と指摘。ウクライナとその欧州同盟国が望んでいるのはただ一つ、「ウクライナの平和、そして欧州の平和」だと改めて強調した。

さらに、米アラスカ州で行われる予定の米ロ首脳会談でロシアが停戦に応じないのであれば、制裁を強化すべきだとも示唆。制裁の影響に対するプーチン氏の態度ははったりであり、実際には「制裁はロシアの軍需経済に大きな打撃を与えている」と主張した。

「プーチンが平和を望んでいないのは間違いない。ウクライナを占領したいのだ」「プーチンは誰も欺けない」（ゼレンスキー氏）

一方、フランスのマクロン大統領は電話会談後、ウクライナにおけるいかなる領土交換もウクライナを交えて協議されなければならないと指摘。ロシアと米国が協議しているのは「良いこと」だが、欧州の意見に「耳を傾ける」のが重要だと付け加えた。