きょうの為替市場は前日の流れを引継ぎドル安が優勢となる中、ポンドドルは一時１．３５ドル台後半まで上昇する場面が見られた。２１日線を上放れる展開が加速しており、年初からの上昇トレンド復帰を試す展開が見られている。目先は７月下旬に付けた高値１．３５９０ドルを上抜いて１．３６ドル台を回復するか注目される。



ストラテジストは英中銀とＦＲＢの政策見通しの差がポンドを押し上げると指摘。前日発表の５－７月の英雇用統計で雇用者数が予想ほど減少せず、それは英中銀が利下げへの慎重姿勢を維持する根拠になったという。一方、米国では米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、９月の利下げ期待が強化されており、年末までに２回か３回の利下げを織り込む状況が見られている。英中銀については年内利下げがあるか否かといったところ。



ポンドドルは１．３６ドル台到達の可能性が出てきているが、それは明日の第２四半期の英ＧＤＰ速報値次第だとも述べた。



GBP/USD 1.3576 GBP/JPY 199.82 EUR/GBP 0.8635



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

