¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛºûÌÚ¹á¸ã¡¡£²ÀáÏ¢Â³¤Ç£Ó£ÇÍ¥½Ðµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡Ö£Ó¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¯¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¹õ¿ÀÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£³Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡£²ÀáÏ¢Â³¤ÇÅöÃÏ»²ÀïÃæ¤ÎºûÌÚ¹á¸ã¡Ê£²£µ¡á»³¸ý¡Ë¤¬£²ÆüÌÜ¸åÈ¾¤«¤é£³Ï¢¾¡¤Ê¤ÉÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Í½Áª£¸°ÌÄÌ²á¡£¡ÖÂ¤ÏÉáÄÌ¤è¤ê¤¤¤¤¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤êÁ´ÈÌ¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È½®Â¤âÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤«¤é¤ÎµéÊÌ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë£µ·î°Ê¹ß¤Î¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£°£µ¡¢£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤Î£´¡¦£µ£´¤«¤éÂçÉý¤Ë¾å¾ºÃæ¤À¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ú¤¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ËÁ°Àá¤Ï²Ï¹çÍ¤¼ù£³Ãå¤Î£´£µ¹æµ¡¢ªº£Àá¤ÏÇÏ¾ìµ®Ìé£²Ãå¤Î£¶£¸¹æµ¡¤È£Ó£Ç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥½Ð¤·¤¿¹¥ÁÇÀµ¡¤òÏ¢Â³¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â²¬ÎµÌé¤µ¤ó¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¯¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤Î½õ¸À¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤¬¾å¾º¤·¡¢¹¶·âÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ï£³¹æÄú¡£Á´Â®£Ó¤«¤é¤Þ¤¯¤ê¶¯½±¤Ë´üÂÔ¤À¡£