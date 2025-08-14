ガーナ＆チョコパイから秋の味覚♡芋栗スイーツが新登場！

秋の訪れを感じるこの季節、ロッテから芋栗の魅力をたっぷり詰め込んだ秋限定スイーツが登場します。ガーナブランドからは、熊本県産和栗を使った濃厚で上品な味わいの「プレミアムガーナ モンブランショコラ＜和栗＞」、チョコパイブランドからは蜜芋や和栗の贅沢な味わいを再現した「蜜芋バタータルト」と「和栗モンブラン」の2種がラインナップ。日常の中のご褒美として、秋の深まりとともに味わってみませんか♡

和栗×ガーナの贅沢ショコラ

「プレミアムガーナ モンブランショコラ＜和栗＞」（56g／想定小売価格388円税込）は、空気を含ませて軽く仕上げたホイップチョコをガーナミルクで包み込んだ秋のご褒美チョコ♡

熊本県産和栗の香りと、北海道産生クリーム（1.9%使用）のコクがとろけるように広がります。和栗は1.3％使用。一日の終わりに、ほっと一息つけるやさしい甘さに癒やされて。

蜜芋×バターの芳醇な深み

「チョコパイ＜蜜芋バタータルト＞個売り」（1個／想定小売価格151円税込）は、ふわっと香るバターに、濃厚な蜜芋ソースと蜜芋クリームがとけ合う一品。

2025年はバターを加えることで、まるでスイーツのような複雑な味わいが楽しめる贅沢な仕上がりに。ほっこりとした秋らしい甘さで、気持ちもふんわり和らぎます♪

ホワイトチョコが決め手の和栗モンブラン

「チョコパイ＜和栗モンブラン＞個売り」（1個／想定小売価格151円税込）は、和栗モンブランの風味をクリームとケーキで再現。

和栗は1.2％使用し、さらに焦がしカラメルソース（カラメル香料使用）を合わせて、味わいに深みをプラス。

今年はホワイトチョコレートのコーティングで、見た目も上品♡秋のお茶時間にもぴったりです。

秋限定スイーツでご褒美時間を♡

芋や栗のやさしい甘みが恋しくなるこの季節、ロッテの「ガーナ」と「チョコパイ」から登場する秋限定スイーツは、毎日のご褒美にぴったり。

素材や製法にこだわった3つの新商品で、いつもより少し特別なティータイムを演出してみてはいかが？秋の深まりとともに、心もほぐれるやさしい時間をお過ごしください。