ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３２５ドル高 ナスダックは下げに転じる
Y株式13日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均 44783.84（+325.23 +0.73%）
ナスダック 21664.47（-17.43 -0.08%）
CME日経平均先物 43090（大証終比：-280 -0.65%）
欧州株式13日GMT15:14
英FT100 9154.06（+6.25 +0.07%）
独DAX 24167.01（+142.23 +0.59%）
仏CAC40 7802.55（+49.13 +0.63%）
米国債利回り
2年債 3.666（-0.065）
10年債 4.225（-0.064）
30年債 4.820（-0.058）
期待インフレ率 2.384（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.676（-0.068）
英 国 4.583（-0.043）
カナダ 3.383（-0.051）
豪 州 4.223（-0.019）
日 本 1.508（+0.014）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.34（-0.83 -1.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3411.80（+12.80 +0.38%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120968.38（+791.07 +0.66%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1780万6546（+116446 +0.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
