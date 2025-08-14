Y株式13日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均　　　44783.84（+325.23　+0.73%）
ナスダック　　　21664.47（-17.43　-0.08%）
CME日経平均先物　43090（大証終比：-280　-0.65%）

欧州株式13日GMT15:14
英FT100　 9154.06（+6.25　+0.07%）
独DAX　 24167.01（+142.23　+0.59%）
仏CAC40　 7802.55（+49.13　+0.63%）

米国債利回り
2年債　 　3.666（-0.065）
10年債　 　4.225（-0.064）
30年債　 　4.820（-0.058）
期待インフレ率　 　2.384（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.676（-0.068）
英　国　　4.583（-0.043）
カナダ　　3.383（-0.051）
豪　州　　4.223（-0.019）
日　本　　1.508（+0.014）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.34（-0.83　-1.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3411.80（+12.80　+0.38%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120968.38（+791.07　+0.66%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1780万6546（+116446　+0.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ