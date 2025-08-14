ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¡Ö£Ç£ç£ï£á£ô¡×¤¬¥¹¥¤¥¹¹ç½É¤Ø½ÐÈ¯¡¡ÎëÌÚ²ê¿á¡Ö¼Á¤Ï²¼¤²¤º¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£Ç¯¤ÎÂè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë£²°Ì¤Î¶ðÂç¡¦ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¾¯¿ôÀº±Ô¥Á¡¼¥à¡Ö£Ç£ç£ï£á£ô¡×¤ÎÅÄÂôÎ÷¡¢ÎëÌÚ²ê¿á¡Ê¤È¤â¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢Íî¹ç¹¸¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¥¹¥¤¥¹¡¦¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¹ç½É¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢º£·î£¹Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ç¥²¥à¤Î£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò£±£³Ê¬£±£¶ÉÃ£´£³¤ÇÁöÇË¡£¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤±¤ë¤«Ä´À°¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¡££±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ò¼ç¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¼Á¤Ï²¼¤²¤º¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½Ð¾ì¤Ø¤Ïº£¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ç½É¤Î¡ËÁ°È¾¤ÏÎÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡£¸åÈ¾¤«¤é¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÅÄÂô¤Ïº£µ¨£³¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹´¶³Ð¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ï¤Ä¤«¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£º£Ç¯¤Ï½ÐÁö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿£±·î£±Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤â¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í£±Ç¯ÌÜ¤Î¼Ä¸¶¤â¡ÖÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¶ðÂç¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥¤¥¹¹ç½É¤Ï½é»²²Ã¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃË»Ò£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦Íî¹ç¤Ï½Ð¾ì¤¬»ëÌî¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆºÇ½ªÄ´À°¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤·¡¢³¤³°¹ç½É½é»²²Ã¤Î·¬ÅÄ¤Ï¡Öº£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¹ç½É¤òÎÉ¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½©°Ê¹ß¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤â¤µ¤é¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£