任天堂は、Nintendo Switch 2（以下、Switch2）用スポーツゲーム「Drag x Drive（ドラッグ アンド ドライブ）」を8月14日に発売する。ダウンロード専用で、価格は1,980円。

本作は、Switch2の「マウス操作」で遊ぶバスケットボールゲーム。2本のJoy-Con 2を両手に持って、マウスのようにスライドさせて動かし、2つの車輪を操作してコート中を駆け巡る。片手を前に振ると、ボールを投げてシュート。3×3バスケのような、直感的に遊べる。

試合のルールは、3分の試合時間内に多くのポイントを取ったチームが勝利。通常のシュートの他にも、コートの端にあるハーフパイプを使って飛び出し、勢いよく「ダンクシュート」を決めるなど、練習次第で難しいトリックが決められるようになる。

オンラインで「パーク」と呼ばれる場所に集まり、フレンドや世界中のプレーヤーと、3人ずつのチームで対戦。フレンドや世界中のプレーヤーと、気軽にチーム戦が楽しめる。

(C) Nintendo