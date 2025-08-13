ゼラチン不要の不思議なカラフルゼリーに注目！7月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年7月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ゼラチンを使わずに作れるカラフルゼリーやホットケーキミックスのスイーツレシピなど、夏休みのおやつにぴったりな話題が注目されていました。

おやつタイムや小腹満たしにぴったりの、ホットケーキミックスで作れるおやつレシピをご紹介。スコーンやチョコケーキ、惣菜パンまでバリエーションはいろいろ。どれも10分ほどで作れるから、食べたいと思った時にすぐ準備できます。夏休みのおやつローテーションにも加えやすい一品です。



第4位：ひんやりイタリアンスイーツを手作り

イタリアのスイーツ「カッサータ」は、チーズやナッツがたっぷり入った冷たいケーキ。レストランで味わえるこのスイーツが、おうちでも作れます。シンプルな材料でできる手軽なレシピから、本格派まで3つのレシピをご紹介。お好みの具材を加えて、自分だけのカッサータを楽しんでみてください。



クリームチーズがなくても、スライスチーズやピザ用チーズでスフレチーズケーキが作れるレシピを集めました。暑い日に買い物へ行かなくても、おうちにある材料で作れるのが魅力。つくれぽ1,400件以上の殿堂入りレシピもあり、多くの人に愛される味わいです。



第2位：卵焼き器で簡単＆絶品おやつ

卵焼き器はお弁当用だけでなく、おやつ作りにも活躍します。形を活かしてバウムクーヘンやチーズケーキが作れるので、気軽なおやつ作りにぴったり。オーブンや鍋を使わないため、準備も片付けも手軽です。



2025年7月にもっとも読まれた「スイーツ」記事は、食材1つでカラフルなゼリーが作れる夏休みにぴったりのレシピでした。市販の一口ゼリーを溶かして冷やし固める工程を繰り返すと、きれいなストライプ柄のゼリーに。ゼラチンや寒天を溶かす手間がなく、親子で一緒に楽しめます。かき氷シロップや食紅で、さらに鮮やかな色に仕上げることもできますよ。







クックパッドニュースでは他にも多くのスイーツの記事をお届けしています。ぜひ参考にしてくださいね！