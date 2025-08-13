TVアニメ『【推しの子】』、お盆休みを記念して「サインはB〜盆踊りVer.〜」楽曲＆振付動画を公開
2026年に第3期の放送が決定してるTVアニメ『【推しの子】』より、お盆休みを記念して、「サインはB」を盆踊り風にアレンジした「サインはB〜盆踊りVer.〜」の楽曲と振付動画が公開された。
楽曲動画では第3期に向けて制作された初解禁のミニキャライラストが使用されているので、こちらも注目したい。
○●【推しの子】『サインはB 〜盆踊りVer.〜』【B小町】
○●B小町「サインはB〜盆踊りVer.〜」ダンス映像
さらに、9月14日・15日の開催が予定されている「TVアニメ【推しの子】関東納涼祭り」では、盆踊り広場で「サインはB〜盆踊りVer.〜」にあわせて、ぴえヨンや着ぐるみと盆踊りが楽しめることが決定。そのほかホールではメインキャスト5名登壇のトークイベントや苺プロファン感謝祭再上映イベントが開催されるほか、展示ホールでは入場無料の展示や協賛エリアが展開される。各詳細は特設サイトにて。
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
