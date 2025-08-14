一般社団法人「漫才協会」が13日、東京・浅草の東洋館で北海道・北見市と「笑いの力による地方創生推進に関する協定」を結び、締結式を行った。同協会による自治体との協定締結は全国初となる。会長のナイツ塙宣之（47）は「笑いで北見市を元気にしたいという思いに心を打たれた。漫才協会も浅草から全国へ飛び立ついいチャンス。理事会で満場一致で決定いたしました」と力を込めた。

式典には北見市の辻直孝市長、ナイツ、ロケット団、宮田陽・昇が参加した。調印の際には舞台上にちゃぶ台と座布団が登場し、“日本一低い”調印となった。芸人たちもこれにはツッコミを禁じ得なかった。

報道陣からはナイツらが所属する「マセキ芸能社」が11日に出したライブ環境への注意喚起ついても質問が及んだ。塙は「北見のハッカは良い香り。そのハッカのように良い香りにしていただければOKだったですけれども…。スメハラ、キヨハラ…いろいろありますから」とギャグも交えて、北見市の特産品をアピールした。

今後、他の自治体と協定を結ぶ可能性を問われると塙は「ないです。北見一本で考えています」とキッパリ。しかし「もしかしたら2カ月くらいしたら他の所と結んでいるかもしれません」と付け加える心変わりの早さを見せつけ、ツッコミを受けていた。

協定締結後最初のイベントとして、10月4日に「北見秋祭」でU字工事、宮田陽・昇、地元出身のやすと横澤さんがゲストとして登場する。塙は「開催日の土曜日はラジオなので、われわれは無理です」と口にし、笑いを誘った。