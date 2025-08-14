日経225先物：14日0時＝300円安、4万3070円
14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比300円安の4万3070円と急落。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては204.67円安。出来高は8233枚となっている。
TOPIX先物期近は3077ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.91ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43070 -300 8233
日経225mini 43075 -295 123531
TOPIX先物 3077 -21.5 9049
JPX日経400先物 27735 -215 627
グロース指数先物 773 -5 229
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
