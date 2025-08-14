　14日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比300円安の4万3070円と急落。日経平均株価の現物終値4万3274.67円に対しては204.67円安。出来高は8233枚となっている。

　TOPIX先物期近は3077ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は14.91ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43070　　　　　-300　　　　8233
日経225mini 　　　　　　 43075　　　　　-295　　　123531
TOPIX先物 　　　　　　　　3077　　　　 -21.5　　　　9049
JPX日経400先物　　　　　 27735　　　　　-215　　　　 627
グロース指数先物　　　　　 773　　　　　　-5　　　　 229
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース