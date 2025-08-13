◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―４中日（１３日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手が移籍後初めて中５日で先発し、５回自責０ながら味方失策などで３失点。８１球で降板し、日米通算１９９勝はまたもお預けとなった。杉内俊哉投手チーフコーチは「粘って投げてましたけどね。『何とか勝ちを』と思っているんですけど、勝つのは難しいですね」と頭をかいた。

４回まで５三振を奪って無失点と力投。しかし５回、１死一塁から併殺コースの二ゴロを門脇が二塁へ悪送球し、それが一挙３失点につながった。「カバーしたかった」と責任を背負い込んだ右腕に、杉内コーチは「（本来は）あそこでカバーできるピッチャーだと思う」とコメント。５回での継投には「あの回までかな、って正直思いました」と説明した。

次回登板の見通しについて同コーチは「まだ監督と話していないのでわからないですけど、また休み明け、監督と相談して」と語り、その上で「どうしても２００勝ありきだと考えるとダメ。ウチはチームが勝つのが大前提なので、その中で勝ちをもぎ取ってほしいなって思います。もちろん僕は、今いる投手に特別扱いをしたことはないです。ただ、一緒に戦ってきた選手ですから、特別な感情ってのはマー君に対してありますからね。何としてでも、是が非でも勝ってもらいたいっていう気持ちはもちろんあります」と話した。