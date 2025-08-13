ソフトバンクが「コミックマーケット106」で電波対策を強化！5G SA整備やSub6の増強、移動基地局車の配備、StarlinkによるWi-Fi整備など
|ソフトバンクが「コミックマーケット106」で電波対策強化を案内！SoftBankやY!mobile、LINEMOなどの利用者がより快適に
ソフトバンクは12日、東京ビッグサイト（東京・有明）にて2025年8月16日（土）から17日（日）まで開催される「コミックマーケット106（以下、コミケ106）」において来場する人に快適な通信サービスを提供するために高速・大容量通信が可能な5G（第5世代移動通信システム）のスタンドアローン（SA）方式による環境整備やSub6（3.9GHz帯）の増強、移動基地局車の配備、衛星通信サービス「Starlink Business」を活用した公衆無線LAN（Wi-Fi）サービスの環境整備などの電波対策を行うと発表しています。
コミケ106におけるソフトバンクが実施する電波対策はまず会場の屋内外全体でSA利用環境を整備することによってSAによる高速・大容量の通信サービスを提供し、SAの活用によって4G LTEのネットワークの負荷を軽減して混雑時もより安定した通信サービスの提供を実現します。また会場周辺の一部の基地局において高速・大容量通信が可能なSub6（3.9GHz帯）に対応したアンテナを新たに設置します。
これにより、混雑が見込まれる開場前の東側待機列エリアにおける通信容量を拡充して混雑時にも安定した通信サービスを提供するとともに混雑時以外には高速・大容量通信が可能な環境を整備するということです。さらに開場前の東側待機列エリアにおいて従来配備していた移動基地局車に加え、今回新たにStarlink Businessを活用したWi-Fi環境を整備します。これにより、一部のトラフィックをWi-Fiへ分散することで輻輳を防止して混雑時も安定した通信サービスの提供を図ります。
記事執筆：memn0ck
