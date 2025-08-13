¡ØSASUKE¡ÙËÜÀï½Ð¾ì¤ò¤«¤±¥¢¥¤¥É¥ë12¿Í¤¬¾¡Éé¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤É÷¤ò¡×
TBS·ÏÂç·¿ÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù¤ÎËÜÀï½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤Æ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ÖSASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ2025 ¡¼½Ð¾ì¸¢ÁèÃ¥¥Ð¥È¥ë¡¼¡×¤¬13Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±¿Æ°¿À·Ð¼«Ëý¤Î¥¢¥¤¥É¥ë12¿Í¤¬»²²Ã¡£Í½Áª²ñ³«»ÏÁ°¤Ë½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼12¿Í¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSASUKE¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ2025 ¡¼½Ð¾ì¸¢ÁèÃ¥¥Ð¥È¥ë¡¼¡×½Ð¾ì¥¢¥¤¥É¥ë12¿Í
ºòÇ¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡£ÁíÀª12¿Í¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç4¼ïÌÜ¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¡×¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¡ÖSASUKE¥¿¥¤¥à¥ì¡¼¥¹¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÁí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡ØSASUKE2025¡Ù(Âè43²óÂç²ñ)¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
½Ð¾ì¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢ÂíÏÆãù¸Å(¡áLOVE)¡¢·ë¾ë¤ê¤Ê(ukka)¡¢°ËÆ£¼Â´õ(SKE48)¡¢ºä²¼¿¿¿´(NMB48)¡¢ À¶»ÊÎïºÚ(NGT48)¡¢¶Í¸¶Èþ·î(CANDY TUNE)¡¢É÷¸«ÏÂ¹á(»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø)¡¢ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß(SWEET STEADY)¡¢ÎÃ³¤¤¹¤¦(¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³)¡¢Âç¿®ÅÄÈþ·î(¢âJOY)¡¢±ö³øºÚÆá(ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ)¡¢º´Æ£è½²Ú(Rain Tree)¤Î12¿Í(¢¨¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î50²»½ç)¡£ÂíÏÆ¡¢ºä²¼¡¢¶Í¸¶¡¢ÎÃ³¤¡¢±ö³ø¡¢º´Æ£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ½é½Ð¾ì¡¢Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2²óÌÜ¡£ÂíÏÆ¤ÏËÜÀï½Ð¾ì2²ó·Ð¸³¤¢¤ê¡£
Í½Áª²ñÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿12¿Í¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¶¥µ»·ë²Ì¤ª¤è¤ÓÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûÂíÏÆãù¸Å(¡áLOVE)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:Ãæ³Ø3Ç¯´Ö¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï2²óÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ØSASUKE¡Ù¤ÎËÜÀï¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:ÏÓ¤ÎÎÏ¤¬¼å¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ü¿â¥Ð¡¼¤ò²È¤ËÇã¤Ã¤Æ·ü¿â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ïÌÜ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢Áá¤¯µ¯¤¾å¤¬¤ëÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ä¾Á°¤Ç¤Ï»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¦¢âJOY¤ÎÂç¿®ÅÄÈþ·î¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éð´ï¤Ï»ýµ×ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»µ÷Î¥¤¬¤¢¤Þ¤êÂ®¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âè2¼ïÌÜ¤Ï400¤ÇÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡û·ë¾ë¤ê¤Ê(ukka)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÉô³è¤Ç¹Å¼°¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:µîÇ¯Áí¹ç¤Ç2°Ì¤Ç¡¢2¼ïÌÜ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ1¼ïÌÜ½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁ´¼ïÌÜ½Ð¤Æ1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶¯Å¨¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÄ«¡¢²È¤Î¶á¤¯¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ýµ×ÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍÀÄ¤Î´äËÜÍý¸ê¤Á¤ã¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÆìÄ·¤Ó¤¬¤¤¤¤¤è¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆìÄ·¤Ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¤Ç¡¢Å«¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ñ¥Ã¤Èµ¯¤¾å¤¬¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Éð´ï¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û°ËÆ£¼Â´õ(SKE48)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:¾®¡¦Ãæ³Ø¹»6Ç¯´Ö¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢SKE48¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯È¾¡Á2Ç¯¡¢Î¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿å±Ë¤â½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:Á°²óÍ¥¾¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¿Í¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤â»Ä¤Ã¤ÆµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ëÍ¥¾¡¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:¤É¤Î¶¥µ»¤âºÇ¸å¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Èµ¤¹ç¤Èº¬À¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢³°¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¥×¥é¥¹1¼þ¤È¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûºä²¼¿¿¿´(NMB48)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:ÂÎÁà¡¢¿å±Ë¡¢¹Å¼°¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤«¤éNMB48¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç±¿Æ°¿À·Ð¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤â¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤äNMB48 15¼þÇ¯¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:Âè2¼ïÌÜ¤Î¥Æ¥¤¥ë¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢2kmÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òÁý¶¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥¤âÄ¹µ÷Î¥¤â¤É¤Á¤é¤âÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÀ¶»ÊÎïºÚ(NGT48)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:¿å±Ë¤ò7Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥¹¥±¥Ü¡¼¤ò3Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:Á°²óÁí¹ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤·¡¢µîÇ¯°Ê¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢µîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤òÀäÂÐ¤ËÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯NGT48 10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:µîÇ¯»ýµ×ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤È¶Ú¥È¥ì¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¤ÇÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï·ü¿â¥Ð¡¼¤òÇã¤Ã¤ÆÏÓ¤ÎÎÏ¤òÃÃ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ·à¾ì¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤ß¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤È´¤¯ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¶Í¸¶Èþ·î(CANDY TUNE)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¤ÈÎ¦¾å¤ò·óÉô¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç3Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢CANDY TUNE¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:ËèÆü¶Ú¥È¥ì¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÉð´ï¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÉ÷¸«ÏÂ¹á(»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ë¿å±Ë¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®2¤«¤é6Ç¯´Ö¡¢¿·ÂÎÁà¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:Á°²ó¤ÏÁí¹ç5°Ì¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:Á°²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢½ÖÈ¯·Ï¤äÏÓ¤ÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤äÏÓÎ©¤Æ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢»ýµ×ÎÏ¤â400m¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¤ª¤ó¤ÖÉ³¤ò»È¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÁ´ÎÏ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤«Á°¤Ë¿Ê¤àÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Éð´ï¤Ï»ýµ×ÎÏ¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß(SWEET STEADY)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:Á°²ó¡¢ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤È¤â²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¡¢º£²ó¿¿Ãæ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¿Ãæ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:½ÖÈ¯ÎÏ¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÁö¤ê¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Î½Ð¤»¤ëºÇÂç¸Â(¤Î¾õÂÖ)¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼·Ï¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥Ñ¥ï¡¼·Ï¤Î¤â¤Î¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ûÎÃ³¤¤¹¤¦(¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:6ºÐ¤Îº¢¤«¤é9Ç¯´Ö¿å±Ë¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÎ¦¾å¤òÃæµ÷Î¥¥á¥¤¥ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡ØSASUKE¡Ù¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤¤¤¤Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¤·¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:ËèÈÕ¤¤¤í¤ó¤Ê¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤ä¸á¸å¤«¤é¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤ÏÁö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç²¿¥á¡¼¥È¥ë²¿ÉÃ¤ÇÁö¤ì¤ë¤«·×»»¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿å±Ë¤È¤«Î¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂÎÎÏ¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÂç¿®ÅÄÈþ·î(¢âJOY)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:6Ç¯´Ö¿·ÂÎÁà¤ÈÎ¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éô³èÆ°¤Ï¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:µîÇ¯¤ÏÅÓÃæ¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áí¹ç4°Ì¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁ´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:µîÇ¯½Ð¤¿¤È¤¤Ë»ýµ×ÎÏ¤Èº¬À¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë400m¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¤òÎý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤È¡¢¡áLOVE¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢»ä¤ÎÉð´ï¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û±ö³øºÚÆá(ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:¼ñÌ£¤Çº£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢µîÇ¯¤Ï´äËÜÍý¸ê¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï»ä¤¬½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÍÀÄ¤é¤·¤¤Á´ÎÏ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2¼ïÌÜ¤Ç400mÁö¤Ã¤Æ45ÉÃ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò4¥»¥Ã¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2½µÌÜ¤°¤é¤¤¤ÇÂ¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¶Ú¥È¥ì¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼·Ï¤Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Éð´ï¤Ï¡¢»ýµ×ÎÏ¤ÈÇ¦ÂÑÎÏ¡¢¿´¤Î¶¯¤µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûº´Æ£è½²Ú(Rain Tree)
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò:¿å±Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ð¥¹¥±¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Õµ¤¹þ¤ß:Rain Tree¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢Rain Tree¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤³¤È¡õ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï:°ìÈÖÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÆìÄ·¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´ðÁÃÅª¤Ê¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶¥µ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÚÆù¤ÈÇ¦ÂÑÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
