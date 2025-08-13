K−1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者の武尊（34）が13日に自身のインスタグラムを更新。次戦の契約書にサインしたことを明かした。

自身のインスタグラムで「次戦の契約にサインした。自分が勝つ」とONEのアカウントをタグ付け投稿した。

今年3月の日本大会のメインは武尊が待ち望んだ元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）との1戦だった。しかし試合はまさかの結末だった。1R序盤は武尊が相手の蹴りが当たらない距離間で戦っていたが、その距離をつぶしたロッタン。武尊は左フックを被弾。さらに下がると再び左フックで倒れると立ち上がれるが、レフェリーが試合を止めてKO負けを喫した。

再起に向けて「前回の負けも万全の状態でバチバチに殴り合って負けたら納得できたと思う。でもそうじゃなかった部分があった…今後、格闘技をやめて年を老いた時にロッタンと本気で殴り合えなかったことで後悔したくなかった」と吐露し、今年11月16日のONE日本大会への出場を決意した。

そして34歳の誕生日を迎えた7月29日には、タレントの川口葵（26）との結婚を発表した。次戦は結婚後初の試合となる。