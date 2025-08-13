【MLB】エンゼルス7−6ドジャース（8月12日・日本時間8月13日）

【映像】大谷、火を吹く185キロ爆速弾→速すぎて消える

8月12日（日本時間8月13日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“爆速ロケット弾”が話題となっている。

9回表・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、7番手としてマウンドに上がったばかりのベテラン守護神ケンリー・ジャンセンに対し、初球、外角高めわずかに外れた148km/hのカットボールを見送り、カウント1-0とすると、続く2球目、真ん中高め、やや外寄りのコースへと投じられた148km/hのカットボールを、巻き取るような豪快なスイングで振り抜くと、打球は凄まじい快音を響かせながらライト方向へ。これが打球速度114.8マイル（約184.8km/h）で瞬く間に上昇しながら一直線に伸び、そのまま高速でライトの深いところへと着弾。今季第43号弾は、推定飛距離404フィート（約123.1メートル）の特大弾丸アーチとなった。中継カメラがその軌道を追うも捉えきれず、エンゼルスの野手陣が打球を追う間もなくスタンドへと突き刺さったこの一発にファンからは「ファーw」「ドン引きだろ」「エグすぎる」「火の玉打球や」「見えんｗ」「誰も動かないw」「ロケットやん」「トリプルプレーの借りは返した」といった様々な反響が巻き起こることに。

打たれたジャンセンといえば、2010から2021年までドジャースでプレーし、昨季終了時点で447セーブを挙げた絶対的な守護神。38歳となる今季も、22セーブを挙げるなど、エンゼルスで活躍中だが、そんなジャンセンから打ったこの43号弾、大谷の好調ぶりが窺える一発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）