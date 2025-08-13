ソン・フンミン退団のトッテナムが新キャプテンを発表! 指揮官「彼には全ての資質が備わっている」
トッテナムは13日、韓国代表FWソン・フンミンがロサンゼルスFC(アメリカ)に移籍したことに伴い、アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロを新キャプテンに任命したと発表した。
昨季UEFAヨーロッパリーグ(EL)を制したトッテナムは、同日のUEFAスーパーカップでUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)王者のパリSGと対戦する。クラブ公式サイトによると、トーマス・フランク監督は試合に向けた会見で「クティ・ロメロと良い話し合いができ、彼がキャプテンを務めることになった」と明かし、同選手への期待を語った。
「彼は大変光栄に思い、喜んでくれた。この素晴らしいクラブをピッチで率いていくことは、このスーパーカップだけでなく、シーズンを通して大きな意味を持つはずだ」
「彼には必要な資質が全て備わっていると思う。ピッチ上での振る舞いでチームを引っ張り、あらゆる面で前進させ、ピッチ外でも常にチームを鼓舞している」
現在27歳のロメロは、アタランタ時代の2020-21シーズンにセリエA最優秀ディフェンダーに選ばれ、2021年夏にトッテナムへ加入。これまでセンターバックを主戦場に公式戦124試合に出場している。昨季ELでは、キャプテンマークを巻いて優勝に貢献。また、アルゼンチン代表として2022年のFIFAワールドカップ制覇を経験している。
