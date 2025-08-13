King & Princeが8月6日にリリースした17thシングル『What We Got ～奇跡はきみと～ / I Know』より、初回限定盤Bに収録されている「I Know」のMVが公開された。

同楽曲は、髙橋海人と中村倫也がW主演を務めるドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS）の挿入歌。怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる、ヒップホップをベースにしたエレクトロなダンスミュージックだ。振付はKAITA（RHT.）が手掛けている。

MV本編では、ダンサー40人とパフォーマンスする集合ダンスが披露されており、スタイリッシュでクールなメンバー2人の姿を見ることができる。

また、King & PrinceのオフィシャルInstagramでは、生配信ライブも開催。Tiara（ファンの総称）と共に、本日8月13日20時公開の本MVを視聴する企画なども予定されている。

■振付師 KAITA（RHT.） コメント

今回はまずKing & Prince×KAITAのクリエイティブとして、前作であるmooooveǃǃとの差別化を特に意識しました。mooooveǃǃでは海人のパッションと廉のクールで妖艶な二極を意識した作品でまとめたのに対し、初めてI Knowを聴いた時にクールで隠な世界観を特に感じたので、2人がそれぞれ持っているクールを表現できるような作品を心がけました！！サビのノリなどは、一度見たら脳裏に焼き付くようなシュールで無機質な動き、かつそれでもリズムに乗りたくなるような、やみつきな音どりと振り付けを意識しています。TV ver.では様々なI Knowが観られるので変幻自在に変形して表現していけるのも今回の作品の魅力だと思います！！

（文=リアルサウンド編集部）