石破首相は２０〜２２日に横浜市で開催する「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）で、インド洋とアフリカを一つの経済圏と捉えて物流網などを整備する構想を表明する方針を固めた。

アフリカ内陸部からインド洋へ抜ける陸路や、インド洋を介してアフリカ、アジアをつなぐ海上交通路の整備を目指す。

構想の名称は「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」。日本はこれまでアフリカ東岸沿岸部でのインフラ（社会基盤）整備に重点を置いてきたが、内陸部との連結性も高め、アフリカとインド洋の経済発展を一体的に進める。具体的には、アフリカ内陸部ザンビアからマラウイを経由して東岸のモザンビークに出るルート「ナカラ回廊」の整備を加速させる。

ザンビアは世界有数の銅鉱石の産出国で、これまでは南アフリカや大西洋側から輸出していたが、回廊の整備により日本に最短で輸出が可能になる。日本は、電気自動車（ＥＶ）などに使われる銅の原材料である銅鉱石を全量、輸入に頼っており、アフリカからの供給の安定化で経済安全保障上のリスクも軽減する。

またケニア・モンバサ港やインド・ムンバイ港を整備し、海上交通路の拡充を目指す。物流網を整備し、日本企業のビジネス、投資機会の拡大にもつなげる。