¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤òàÆÃÊÌ°·¤¤¤»¤ºá¤â¡Ä¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡ÖÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬£³¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿£±£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸å¡¢£µ²ó£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤Ç¤Þ¤¿¤â¤ä¾¡¤ÁÀ±¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¤Ë£³ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤Ç£´²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò¤«¤±¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿£µ²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢°ì»à°ìÎÝ¤«¤éÌçÏÆ¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¾åÎÓ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤È¤½¤ì¤¾¤ìÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É±¦ÏÓ¤Ï¤³¤Î²ó¸Â¤ê¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÇ´¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ä¡£¡Ø²¿¤È¤«¾¡¤Á¤ò¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»õ¤¬¤æ¤¤¶»¤ÎÆâ¤ò¹ðÇò¡£ÅÄÃæ¾¼«¿È¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¼é¤ê¤ËËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ç£±ÅÀ¼º¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÍÞ¤¨¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¸åÂ³¤ÎÅê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Åê¼ê¤Ï¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤À¤È»×¤¦¤·¡×¤È¸ª¤ò»ý¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²óÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£±£´Æü¤ÎµÙÍÜÆüÌÀ¤±¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡ÌÜÁ°¤ÇÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â£²£°£°¾¡¤¢¤ê¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Ï¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Á¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ïº£¤¤¤ëÅê¼ê¤ÇÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤ÀÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤Ï¥Þ¡¼·¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â»×¤¤¤â¤³¤Ü¤·¤¿¡£