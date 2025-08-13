¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçºå¥á¥È¥í¤¬±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤¬Âçº®»¨¤Ë¡¡¿®¹æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¡Ì´½§±Ø¤Ç¤ÏÆþ¾ìµ¬À©
Âçºå¥á¥È¥í¤¬¿®¹æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçºåËüÇî²ñ¾ì¤¬·ã¤·¤¤º®»¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþÂçºå¹Á¡Á¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø´Ö¤Ç¿®¹æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤ÏÌ´½§±Ø¡ÁÄ¹ÅÄ±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÇî²ñ¾ìºÇ´ó¤ê¤ÎÌ´½§±Ø¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¡¢Ì´½§±Ø¤Ç¤ÏÆþ¾ìµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ±ûÀþ¤ÏÌ´½§¡Á¥³¥¹¥â¥¹¥¯¥¨¥¢±Ø´Ö¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·Í¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í
¡Ö±¿¤Ð¤ì¤¿¿Í¤â²¿¿Í¤«¤¤¤¿¡£¤â¤¦£±»þ´ÖÈ¾·Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£·Ù»¡¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢±Ø°÷¤È¥±¥ó¥«¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éé½ý¼Ô¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢Ãæ±ûÀþ¤Î±¿Å¾ºÆ³«¤Þ¤ÇÍè¾ì¼Ô¤¬ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤ÇÂÔµ¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Åì¥²¡¼¥È¤ò³«Êü¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£