ベーカリー「ブール アンジュ」新宿店OPEN♡進化形クロワッサンが登場

ベイクルーズが展開するオリジナルベーカリー「BOUL’ANGE（ブール アンジュ）」が、2025年9月2日（火）に新宿店をオープン。職人の技術と厳選素材を活かしたパンが並び、〇・△・□など形から楽しめる進化形クロワッサンや、本格派のハード系パンが揃います。さらに店内では焼き上がる瞬間を間近で見られる臨場感も。オープン記念の限定エコバッグプレゼントも見逃せません。

形も味も新しい♡進化するクロワッサン

新宿店では、球形の“〇”、塩がアクセントのキューブ状“□”、華やかなピラミッド型“△”と、見た目も楽しいクロワッサンが登場。価格は各324円～。

さらに、ミニクロワッサンを集めたちぎりパン“CHIGIRI”（432円）もおすすめです。

外はパリッと香ばしく、中はしっとりとした層が美しく広がる、ブール アンジュならではの味わい。目にも舌にも嬉しい、新しいパン体験です。

ハード系も充実！香り高い本格派パン

小麦粉「スヴィンゴールド」を使用した香ばしいバゲット（378円）。

酸味と風味が魅力のサワードゥ（810円／ハーフ405円）など、ハード系パンも豊富にラインナップ。

すべてオールスクラッチ製法で丁寧に焼き上げられ、小麦の選定から成形まで職人の技が光ります。焼き上がり時間を明記し、試食も用意されているので、いつ訪れても“焼きたて”に出会えるのも嬉しいポイント。

五感で楽しむ♡新宿店ならではの空間

パン工房を間近で眺められるオープンな店舗設計で、職人がパンを仕上げる様子や香ばしい香りまで楽しめます。外にはスタンドタイプのイートインスペースもあり、焼きたてをその場で頬ばる贅沢も。

お一人でのちょっとした休憩や、友人とのおしゃべりタイムにもぴったりです。

新宿で出会う“特別なベーカリー時間”

ブール アンジュ新宿店は、パン好きにはたまらない五感を満たすベーカリー。形も味も新しいクロワッサンや、香り豊かなハード系パンがそろい、立ち寄るたびに新しい発見があります。

9月2日～7日のオープン記念には、税込2,000円以上で新宿店限定デザインのエコバッグをプレゼント（各日先着30名様）。新宿で、あなただけの“特別なパン時間”を見つけてみませんか？