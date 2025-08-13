◆西武3―5ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）

電光石火の攻撃で流れを引き寄せた。初回に打者10人で一挙5点。今季初登板初先発だった西武の松本航に容赦ない猛打を浴びせた。前カードは本拠地福岡で2位日本ハムをスイープ。首位を快走する勢いを敵地でも見せつけ、今季2度目の6連勝だ。

初回は1番ダウンズの四球から始まり、近藤健介の二塁打と山川穂高の四球で1死満塁と好機を拡大。先制の右前打を放った柳町達は「追い込まれてからいい打撃ができた」。2ストライクからの直球を捉えた一打で、シーズン自己最多の90安打とした。

活発な打線はまだまだ止まらない。牧原大成も「高めの直球をうまく捉えられた」と右前に適時打を運び、海野隆司はバットを折りながら中前へ2点適時打。佐藤直樹は左前への適時打で続き、5本の長短打を集めた初回の5得点は今季最多となった。

2回以降は追加点を奪えず、中盤に2点差に追い上げられたが、西武にはこれで6連勝。小久保監督は「（先発の）上沢直之がよく投げてくれた。変な流れでしたが（救援の）藤井皓哉、松本裕樹、杉山一樹のおかげで勝ち切れた」と納得の表情を浮かべた。

周東佑京がコンディション不良で欠場する中でも打線は好調を維持。栗原陵矢と今宮健太が2軍戦で実戦復帰するなど好材料もある。8月は9勝1敗で貯金28は最多を更新。「逃げ切ったのが全て」と小久保監督。投打がかみ合った快進撃は止まりそうもない。（山田孝人）